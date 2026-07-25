Vietnam registra récord en exportación de arroz

Hanoi (VNA) - En el primer semestre de 2026, las exportaciones de arroz de Vietnam superaron los cinco millones de toneladas por un capital registrado de dos mil 400 millones de dólares, lo que representó un aumento del 6,9% en volumen con respecto al mismo periodo del año anterior y una reducción interanual de 2,5% en valor.



La Oficina Nacional de Estadísticas informó que se trata del nivel más alto jamás registrado de la cantidad de arroz exportada en la primera mitad del año en la historia.



En la etapa, los precios de las ventas al extranjero de dicho producto se mantuvieron por debajo de los del mismo período de 2025, lo que explica la disminución de los ingresos a pesar del aumento del volumen de exportación de arroz.



En promedio, el precio de exportación del arroz alcanzó aproximadamente los 460 dólares por tonelada, un descenso de más del 11% en comparación con la idéntica fase de 2025.



En cuanto a los mercados, Filipinas siguió siendo el mayor receptor del rubro, con un valor de más de mil millones de dólares, lo que correspondió a un volumen de casi 2,4 millones de toneladas, seguida por China y Ghana.



El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) pronosticó que la producción mundial de arroz para la etapa 2026-2027 será de 537,2 millones de toneladas, aproximadamente un 2% menos que en la campaña 2025-2026.



Por otro lado, se espera que el consumo mundial de arroz aumente en 1,6 millones de toneladas, hasta alcanzar los 542,8 millones de toneladas.



El USDA estimó que las exportaciones de arroz de Vietnam en 2026 alcanzarán aproximadamente 8,1 millones de toneladas, un aumento de 200 mil en comparación con las previsiones anteriores, gracias a la fuerte demanda de los mercados tradicionales, especialmente Filipinas y China.



La previsión de importaciones de China se ha elevado a 3,9 millones de toneladas, mientras que Filipinas sigue siendo el mayor importador de arroz del mundo, con una demanda de alrededor de 5,7 millones de toneladas.



Filipinas aumenta las importaciones para compensar la disminución de la oferta nacional, debido a la reducción de la producción de arroz, el aumento de los costos de los insumos y la problemática de la escasez de agua para la producción./.

VNA