Tailandia presenta estrategia para mejorar recursos humanos en era digital

Bangkok (VNA) - El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, presentó la estrategia THAILAND², destinada a reconvertir las competencias de la fuerza laboral, promover el aprendizaje permanente e impulsar la inversión en investigación y desarrollo (I+D).



La estrategia se propuso ante la preocupación de que el envejecimiento de la población y la inteligencia artificial (IA) puedan reducir la productividad del país, informó el diario tailandés The Nation.



Durante la inauguración del evento "THAILAND²: Empowering Thailand, Elevating Human Capital", celebrado en la Universidad Kasetsart, el primer ministro Anutin explicó que la estrategia reúne a los ministerio de Agricultura y Cooperativas, de Trabajo, de Educación, de Desarrollo Social y Seguridad Humana, y el de Educación Superior, Ciencia, Investigación e Innovación.



Según el jefe de Gobierno, los esfuerzos del Ejecutivo se centrarán en aumentar la productividad por trabajador, en lugar de ampliar el tamaño de la fuerza laboral. Para ello, los empleados de los sectores industrial, de servicios y agrícola deberán adquirir nuevas competencias y adaptarse a sistemas de producción cada vez más impulsados por la inteligencia artificial, la automatización y las tecnologías digitales.



En el marco de la estrategia THAILAND², el Gobierno prevé acelerar tanto la mejora de competencias (upskilling) como la reconversión profesional (reskilling) para dotar a los trabajadores de las capacidades que exige el mercado laboral moderno. Entre las áreas prioritarias figuran las habilidades digitales, el análisis de datos y la capacidad de trabajar con tecnologías avanzadas./.

VNA