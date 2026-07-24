Vietnam impulsa nuevo enfoque para desarrollo sostenible de espacio marítimo

Hanoi (VNA) - El discurso del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, en el tercer pleno del Comité Central de la fuerza política del XIV mandato plantea la necesidad de establecer un enfoque para el desarrollo del espacio marítimo, basado en una gestión integrada que combine el aprovechamiento de los recursos, las conexiones regionales, la protección del medio ambiente y los medios de vida sostenibles para las comunidades costeras.



De la gestión sectorial a una gobernanza integrada

Nguyen Thi Bich Nguyet, jefa de la Oficina de Geografía Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam, afirmó que esta orientación supone un cambio significativo en la concepción del desarrollo marítimo del país.



Según la especialista, el nuevo enfoque deja atrás la explotación sectorial de los recursos para concebir el mar como un espacio estratégico vinculado al desarrollo socioeconómico, la protección ambiental, la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores.



En este contexto, señaló que la planificación del espacio marítimo debe coordinarse con el desarrollo territorial, la red portuaria, los sistemas logísticos, las ciudades costeras, los corredores económicos y la integración regional, con el fin de optimizar el uso de los recursos, evitar la superposición de competencias y equilibrar el crecimiento económico con la protección de los ecosistemas marinos y la salvaguarda de la soberanía.



Asimismo, destacó que las personas deben ocupar un lugar central en las políticas de desarrollo de la economía marítima, promoviendo medios de vida sostenibles y una mayor participación de las comunidades, las empresas y las autoridades locales.



Bich Nguyet consideró que uno de los principales desafíos es superar la actual gestión fragmentada y avanzar hacia una gobernanza unificada del espacio marítimo, apoyada en mecanismos eficaces de coordinación, mayores inversiones en infraestructura y un mejor aprovechamiento de la ciencia, la tecnología y la transformación digital.



Añadió que, tras un periodo de implementación de la Resolución N.º 36-NQ/TW, resulta oportuno evaluar la elaboración de una nueva resolución sobre el desarrollo de la economía marítima que, además de dar continuidad a los avances alcanzados, incorpore nuevos enfoques sobre la gobernanza integrada del espacio marino, la coordinación regional y el impulso de una economía azul sostenible.



Potenciar el valor multifuncional del mar

Por su parte, el profesor asociado y doctor Vo Si Tuan, vicepresidente de la Asociación de Maricultura de Vietnam, consideró que las principales limitaciones radican en la implementación de las políticas, ya que la explotación de los recursos marinos sigue respondiendo, en gran medida, a una lógica sectorial.



El profesor asociado y doctor Vo Si Tuan, vicepresidente de la Asociación de Maricultura de Vietnam. (Foto: VNA)

A su juicio, Vietnam debe reorganizar el uso del espacio marítimo bajo un enfoque multipropósito, fortalecer la coordinación entre ministerios y organismos y garantizar que el interés nacional prevalezca sobre los intereses sectoriales.

El experto también abogó por sustituir los modelos tradicionales de explotación por otros más sostenibles, establecer mecanismos estables para la concesión de áreas marítimas que incentiven la inversión y el uso de tecnologías avanzadas, y ampliar la cooperación internacional en investigación científica, gestión del medio marino y conservación de la biodiversidad para impulsar una economía marítima sostenible./.