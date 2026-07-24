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Reabrirán aeropuerto internacional de Lien Khuong en Vietnam

El Aeropuerto Internacional de Lien Khuong reabrirá el 19 de agosto tras completar la modernización de su infraestructura y las pruebas de seguridad operacional.

Reabrirán aeropuerto internacional de Lien Khuong en Vietnam
Reabrirán aeropuerto internacional de Lien Khuong en Vietnam

Lam Dong, Vietnam (VNA) - El Aeropuerto Internacional de Lien Khuong, en la provincia altiplana de Lam Dong, inició el 23 de julio una serie de vuelos de inspección y calibración de los sistemas de ayudas a la navegación y de iluminación aeronáutica, tras la modernización de su infraestructura.

Se trata de una etapa decisiva antes de que la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam (AACV) evalúe la autorización para reanudar las operaciones del aeropuerto, prevista para el próximo 19 de agosto.

Según el plan aprobado por la AACV, las pruebas de vuelo se desarrollarán de forma continua entre el 23 y el 28 de julio con el objetivo de verificar el funcionamiento de los equipos de navegación, las luces de señalización y los demás sistemas técnicos renovados, garantizando el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional.

Durante este proceso, el aeropuerto coordina las labores con la Corporación de Gestión del Tráfico Aéreo de Vietnam, la Autoridad Aeroportuaria del Sur y otras entidades competentes para asegurar la correcta organización de las operaciones, así como el cumplimiento de las normas de seguridad y los procedimientos especializados.

De acuerdo con la administración del aeropuerto, los resultados de estas pruebas servirán de base para que la autoridad aeronáutica determine la calidad de los sistemas instalados y emita la autorización correspondiente para la reapertura de la terminal.

Paralelamente al proceso de inspección, el aeropuerto trabaja con las aerolíneas para restablecer las operaciones comerciales a partir del 19 de agosto. En una primera fase, se prevé operar entre 36 y 40 vuelos diarios de ida y vuelta, conectando Da Lat con Ciudad Ho Chi Minh, Hanoi, Da Nang, Vinh, Can Tho y Hai Phong.

En cuanto a las rutas internacionales, está prevista la reanudación del vuelo Da Lat-Kuala Lumpur (Malasia), mientras que las autoridades locales continúan impulsando la apertura o recuperación de conexiones con Corea del Sur, Singapur, Tailandia, Taiwán (China), China, Japón y Hong Kong (China), con el objetivo de fortalecer la proyección internacional de Da Lat y de la región de la Altiplanicie Occidental.

Las previsiones indican que, en la jornada de reapertura, el aeropuerto atenderá alrededor de 28 vuelos. Posteriormente, el volumen de operaciones alcanzará entre 36 y 40 vuelos diarios, con una capacidad estimada de unos seis mil 800 pasajeros al día, cerca de un millar más que antes del cierre temporal por las obras de modernización. Solo en los últimos cuatro meses de 2026, se espera que el aeropuerto reciba aproximadamente 816 mil pasajeros.

Las autoridades consideran que la entrada en funcionamiento de la nueva infraestructura permitirá aumentar la capacidad para recibir aeronaves modernas, mejorar la calidad de los servicios aeroportuarios y reforzar el papel del Aeropuerto Internacional de Lien Khuong como principal puerta de entrada aérea de la región de la Altiplanicie Occidental, contribuyendo al desarrollo del turismo y al crecimiento socioeconómico de la provincia de Lam Dong./.

VNA
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