Hanoi prepara plan para sustituir motocicletas antiguas de personas de bajos ingresos

Hanoi (VNA) - El Comité Popular de Hanoi elaborará un plan para ayudar a las personas de bajos ingresos a sustituir sus motocicletas antiguas, en el marco de la hoja de ruta para aplicar la Norma Técnica Nacional sobre emisiones de gases de escape de motocicletas y ciclomotores.



Según las directrices de la administración municipal, el Departamento de Construcción desarrollará una red de centros de inspección de emisiones para motocicletas y ciclomotores con capacidad suficiente para atender la demanda de la capital. Asimismo, supervisará las inspecciones y gestionará la base de datos correspondiente para reforzar el control estatal y la aplicación de la normativa.



La entidad también asesorará al gobierno municipal en la implementación de políticas destinadas a promover un transporte más sostenible, impulsando la sustitución gradual de vehículos de combustibles fósiles por otros de energías limpias y fomentando el uso del transporte público.



Entre las medidas previstas figura un programa de apoyo para facilitar el reemplazo de motocicletas con muchos años de uso y elevado potencial contaminante por no cumplir los límites de emisiones. Paralelamente, la ciudad estudiará destinar recursos para financiar la primera inspección de emisiones de motocicletas y ciclomotores.



Por otra parte, el Comité Popular encomendó a la Policía de Hanoi reforzar los controles sobre los vehículos que circulan en la ciudad para garantizar el cumplimiento de las normas de emisiones y de las regulaciones aplicables en las zonas de bajas emisiones. Además, la institución coordinará el intercambio de datos de registro e inspección con las autoridades competentes para fortalecer la gestión y sancionar las infracciones.



Los departamentos municipales de Finanzas, Ciencia y Tecnología, Industria y Comercio, y Cultura y Deportes colaborarán en el diseño de incentivos fiscales y mecanismos de apoyo financiero para impulsar el sistema de inspección de emisiones y la renovación del parque vehicular.

Un letrero que delimita una Zona de Bajas Emisiones en la calle Ha Trung, una concurrida vía comercial situada en el casco antiguo de Hanoi. (Foto: VNA)



También participarán en la actualización de las normas técnicas sobre combustibles, el control de la calidad de los carburantes y las campañas de información pública sobre la aplicación de la nueva normativa.



En virtud de la Decisión No. 13/2026/QD-TTg, Hanoi figura entre las primeras localidades de Vietnam en poner en marcha el programa de inspección obligatoria de emisiones para motocicletas y ciclomotores, una medida orientada a reducir la contaminación del aire y las emisiones generadas por el transporte por carretera./.