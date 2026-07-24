Inauguran Campeonato Internacional de Artes Marciales Tradicionales de Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El primer Campeonato Internacional de Artes Marciales Tradicionales de Ciudad Ho Chi Minh y el XIX Festival Abierto de Artes Marciales Tradicionales de la ciudad fueron inaugurados en esta ciudad con el objetivo de promover los valores únicos de las artes marciales tradicionales vietnamitas ante la comunidad internacional.



Los eventos reúnen a más de dos mil 500 maestros, entrenadores y practicantes de artes marciales de 128 delegaciones, entre ellas equipos procedentes de Francia, Estados Unidos, Italia, Argelia, Irlanda, Rusia, Marruecos, India y Bielorrusia. El campeonato internacional, en particular, cuenta con la participación de 24 delegaciones.



En el campeonato, los atletas compiten en modalidades de formas obligatorias y libres, ejercicios por equipos y demostraciones de combate, poniendo de relieve la esencia de las artes marciales tradicionales vietnamitas mediante rutinas con y sin armas, además de exhibiciones en pareja.



Por su parte, el festival contempla competencias de formas libres individuales, presentaciones por equipos, demostraciones de combate, ejercicios de bienestar basados en las artes marciales tradicionales, espectáculos musicales con exhibiciones marciales colectivas y pruebas de combate de contacto completo.



Los atletas participan en una amplia variedad de pruebas, que incluyen formas obligatorias y libres, exhibiciones grupales, combates coreografiados y competencias de habilidades, mostrando la riqueza de las artes marciales tradicionales vietnamitas a través de rutinas con y sin armas.



Nguyen Nam Nhan, subdirector del Departamento de Cultura y Deportes de Ciudad Ho Chi Minh y jefe del comité organizador, destacó que las artes marciales tradicionales vietnamitas representan la esencia de la excelencia marcial y promueven una filosofía de vida basada en los valores de la Verdad, la Bondad y la Belleza, lo que les ha permitido ganar un reconocimiento cada vez mayor a nivel internacional.



La maestra de artes marciales Ha Thi Yen Oanh, vicepresidenta de la Federación Vietnamita de Artes Marciales Tradicionales, afirmó que ambos eventos ofrecen una valiosa plataforma para que participantes nacionales e internacionales compitan, intercambien experiencias y contribuyan a la preservación y promoción del patrimonio marcial y de la identidad cultural de Vietnam.



La ceremonia inaugural incluyó espectáculos artísticos y exhibiciones de artes marciales, danzas tradicionales del león y del dragón, un homenaje a los ancestros de las artes marciales y una demostración multitudinaria de practicantes.



El campeonato y el festival se desarrollarán hasta el 25 de julio, con el propósito de seguir promoviendo las artes marciales tradicionales vietnamitas y fortalecer los intercambios culturales y deportivos entre Ciudad Ho Chi Minh, otras localidades del país y socios internacionales./.

VNA