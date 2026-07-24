Vietnam fortalece la solidaridad de la ASEAN, evalúa académico indonesio

Yakarta (VNA) – Tras más de tres décadas como miembro de la ASEAN, Vietnam ha evolucionado de ser un participante activo a convertirse en uno de los principales impulsores del bloque, desempeñando un papel cada vez más importante en la promoción de la solidaridad, la cooperación y la construcción de la Comunidad de la ASEAN.



Así lo evaluó el doctor Arisman, director ejecutivo del Centro de Estudios del Sudeste Asiático (CSEAS) de Indonesia, en declaraciones al corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Yakarta.



Afirmó que las contribuciones de Vietnam durante los últimos 31 años se han manifestado claramente en los tres pilares de la Comunidad de la ASEAN.



En el pilar político y de seguridad, Vietnam ha apoyado de manera constante el papel central de la ASEAN, contribuyendo al mantenimiento de la paz y la estabilidad, así como a la prevención de conflictos en la región.



En el ámbito económico, el país se ha convertido en una de las economías más dinámicas del Sudeste Asiático y en un eslabón cada vez más importante de las cadenas regionales de suministro. Su participación activa en la Comunidad Económica de la ASEAN (AEC), la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y los acuerdos de libre comercio impulsados por la ASEAN ha fortalecido la integración económica regional y la conectividad de las inversiones.



Citando datos del Banco Mundial, Arisman señaló que Vietnam se ha convertido en uno de los principales centros comerciales del Sudeste Asiático y figura entre las economías de más rápido crecimiento de la región.



En el marco del pilar sociocultural, Vietnam ha promovido activamente la cooperación en desarrollo sostenible, respuesta al cambio climático, gestión del riesgo de desastres, educación, salud e intercambios entre pueblos. Asimismo, ha tomado la iniciativa en el impulso de nuevas prioridades, como el crecimiento verde, la transformación digital, la innovación y el desarrollo inclusivo, contribuyendo a definir la agenda de largo plazo de la ASEAN.



Al comentar los resultados de la 59ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN, celebrada recientemente en Manila, el académico destacó que Vietnam volvió a demostrar su papel como miembro proactivo y responsable en el fortalecimiento de la solidaridad de la ASEAN, el aumento de la autonomía estratégica del bloque y el impulso de una cooperación práctica frente a las crecientes incertidumbres regionales y globales.



Ante el contexto de una competencia cada vez más intensa entre las grandes potencias, Vietnam ha seguido subrayando la importancia de mantener la centralidad de la ASEAN, reforzar la cohesión interna y aprovechar plenamente los mecanismos liderados por la ASEAN, incluidos la Cumbre de Asia Oriental (EAS), el Foro Regional de la ASEAN (ARF), afirmó.



Vietnam también reafirmó su compromiso de implementar la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045, al tiempo que promueve planes de acción concretos sobre conectividad regional, transformación digital, innovación, crecimiento sostenible y fortalecimiento de la capacidad institucional.



Sobre las cuestiones regionales, especialmente el Mar del Este, Arisman afirmó que Vietnam mantiene una postura coherente a favor de la solución pacífica de las disputas conforme al derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS).



Según el académico, estas posiciones demuestran que Vietnam no solo es un participante activo en los procesos de la ASEAN, sino también una fuente de iniciativas y soluciones prácticas para fortalecer la resiliencia y la cohesión del bloque.



De cara a la implementación de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045, Arisman consideró que Vietnam está bien posicionado para realizar mayores contribuciones a los objetivos comunes de desarrollo regional.



A su juicio, Vietnam podría impulsar aún más la integración económica regional mediante el fortalecimiento de la conectividad digital, la facilitación del comercio transfronterizo, el desarrollo de cadenas de suministro resilientes y el apoyo a la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, contribuyendo así a mejorar la competitividad de la ASEAN en una economía mundial en constante evolución.



Vietnam también posee una valiosa experiencia que compartir en energías renovables, economía circular, agricultura sostenible y adaptación al cambio climático, lo que podría ayudar a la ASEAN a alcanzar sus objetivos de desarrollo sostenible y reforzar la seguridad energética regional.



Como uno de los principales productores agrícolas y acuícolas de la ASEAN, Vietnam también puede aportar conocimientos especializados para construir sistemas alimentarios resilientes al clima, promover una gestión sostenible de la pesca y ampliar la cooperación en la economía azul.



Además, el país está en condiciones de apoyar una mayor transformación digital de la ASEAN mediante la cooperación en gobernanza digital, ciberseguridad, inteligencia artificial, desarrollo de capacidades digitales y armonización regulatoria para facilitar el comercio digital transfronterizo.



Asimismo, Vietnam podría desempeñar un papel más importante en la reducción de las brechas de desarrollo entre los miembros de la ASEAN mediante la ampliación de la cooperación técnica, el intercambio de experiencias de desarrollo y el fortalecimiento de los programas de cooperación subregional, añadió.



Según Arisman, la mayor fortaleza de Vietnam reside en su capacidad para conectar intereses diversos, promover una cooperación significativa y preservar la solidaridad de la ASEAN mientras se adapta a los nuevos desafíos.



El académico expresó su confianza en que estas fortalezas permitirán a Vietnam seguir desempeñando un papel importante en la promoción de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045 y en la construcción de una región más resiliente, innovadora, sostenible y centrada en las personas./.





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