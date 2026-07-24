Concluye tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam

Hanoi (VNA) - El tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato concluyó hoy en Hanoi, tras cinco días de intensas jornadas de trabajo encabezadas por el secretario general de la fuerza política y presidente de la República, To Lam.



Durante la reunión, el Comité Central aprobó por amplio consenso una serie de políticas y decisiones estratégicas orientadas a fortalecer la construcción del Partido, perfeccionar el sistema político, impulsar el desarrollo socioeconómico, reforzar la defensa nacional y mejorar la gobernanza del país. Asimismo, el Buró Político incorporó las observaciones formuladas durante el debate y presentó las versiones definitivas de los documentos, que fueron aprobados junto con la Resolución del tercer pleno.



Al evaluar la situación de los primeros seis meses de 2026, el Comité Central destacó que la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido avanza de forma decidida y que el nuevo modelo organizativo del sistema político funciona con estabilidad y comienza a mostrar resultados positivos.



Sin embargo, señaló que el principal desafío continúa siendo la ejecución de las políticas públicas, debido a que la descentralización aún no está plenamente vinculada a los recursos, las responsabilidades y los mecanismos de supervisión, además de persistir limitaciones en la capacidad de previsión y gestión en algunos sectores y localidades.



En materia de construcción del Partido y del sistema político, el Comité Central acordó seguir perfeccionando el modelo organizativo para garantizar que la descentralización vaya acompañada de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y de los mecanismos necesarios para ejercer un control efectivo del poder.



También aprobó las principales tareas para el segundo semestre de 2026, la modificación del Reglamento Nº 20 y una nueva normativa que actualiza las conductas prohibidas para los militantes del Partido.



En cuanto a la reorganización del espacio de desarrollo nacional, el Comité Central dio luz verde a la creación de las ciudades de Quang Ninh y Bac Ninh. Además, adoptó una conclusión sobre la evaluación preliminar de la Resolución Nº 18, estableció orientaciones para la reforma de la Ley de Tierras y otras normativas relacionadas, y aprobó una nueva resolución destinada a convertir a Vietnam en una potencia marítima, promoviendo el desarrollo sostenible de la economía del mar en armonía con la protección del medioambiente y la defensa de la soberanía nacional.



En el ámbito económico y social, el órgano dirigente fijó como objetivo alcanzar un crecimiento superior al 10% en 2026, preservando al mismo tiempo la estabilidad macroeconómica, el control de la inflación y la garantía del bienestar social.



Asimismo, aprobó una resolución para renovar el modelo de desarrollo de Vietnam con proyección hacia 2045, junto con un proyecto orientado a construir una sociedad basada en el orden, la seguridad, la convivencia cívica, la armonía y el desarrollo sostenible.



Respecto a la defensa nacional, el Comité Central respaldó los principales objetivos y tareas de la Estrategia de Seguridad Nacional, haciendo hincapié en la necesidad de anticipar y responder de manera proactiva tanto a las amenazas tradicionales como a las no tradicionales.



La estrategia también prioriza la protección de la seguridad humana, los datos, la energía, los recursos hídricos, la seguridad alimentaria y las infraestructuras estratégicas. Además, la cita aprobó las conclusiones sobre protección ambiental y adaptación al cambio climático para la nueva etapa de desarrollo.

El secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam, en la cita. (Foto: VNA)



En su discurso de clausura, el secretario general y presidente To Lam subrayó la importancia de establecer mecanismos que garanticen una aplicación efectiva de las decisiones adoptadas, con sistemas claros de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.



Recalcó que los resultados concretos y el grado de satisfacción de la ciudadanía y del sector empresarial deberán convertirse en los principales indicadores para evaluar el desempeño de las instituciones y de sus dirigentes.



El máximo dirigente instó a todo el Partido y al sistema político a traducir de inmediato los acuerdos alcanzados en acciones concretas. Para ello, definió cinco prioridades: establecer con claridad los objetivos estratégicos y las áreas de mayor impacto; garantizar una implementación coordinada desde el nivel central hasta las bases; delimitar con precisión las responsabilidades de cada nivel de gobierno; convertir cada decisión en programas de acción con recursos, plazos y responsables definidos; y reforzar los mecanismos de inspección, supervisión y evaluación basados en datos y resultados verificables.



To Lam afirmó que la conclusión de la cita constituye solo el punto de partida de una nueva etapa de trabajo. En un contexto internacional marcado por cambios rápidos y desafíos crecientes, llamó a mantener la unidad, la disciplina, la iniciativa y la capacidad de innovación para transformar las resoluciones del Comité Central en resultados tangibles que impulsen el desarrollo sostenible y a largo plazo de Vietnam.



Con motivo del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires (27 de julio de 1947-2026), el mandatario expresó el reconocimiento y la gratitud del Comité Central del Partido a las personas con méritos revolucionarios y a las familias de los mártires. Asimismo, instó a las autoridades a reforzar las políticas de atención a estos colectivos y a impulsar la campaña para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires aún no identificados./.