Comunicado de prensa sobre la última jornada del tercer Pleno del Comité Central del PCV

Hanoi (VNA)- El tercer Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato celebró hoy debates bajo la dirigencia del miembro del Buró Político y primer ministro, Le Minh Hung, en representación del Buró Político.



Los miembros del Comité Central analizaron el informe de evaluación del primer año de funcionamiento del modelo organizativo integral del sistema político y sobre el gobierno local de dos niveles.



También examinaron el informe sobre la situación socioeconómica durante el primer semestre de 2026 y las principales orientaciones y tareas para el segundo semestre del año.



Asimismo, emitieron criterios en torno al informe sobre la labor de construcción del Partido y del sistema político en la primera mitad de 2026, así como las orientaciones y tareas para los seis meses restantes del año.



Posteriormente, el Buró Político y el Secretariado celebraron una reunión para examinar los informes de síntesis y respuesta a las opiniones formuladas durante los debates del Comité Central.



En la sesión vespertina, el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, presidió la sesión de clausura.



Los miembros del Comité Central escucharon los informes del Buró Político sobre las opiniones presentadas en torno a los temas anteriormente debatidos.



El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado, Tran Cam Tu, presentó el informe relativo a la construcción del Partido.



El primer ministro Le Minh Hung presentó el informe correspondiente al grupo de asuntos sobre desarrollo socioeconómico.



Por su parte, el miembro del Buró Político y ministro de Seguridad Pública, Lương Tam Quang, expuso el informe sobre la construcción de una sociedad segura y la seguridad nacional.



Tras los debates, el Comité Central aprobó por votación la Resolución del tercer Pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato.



El secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam, pronunció el discurso de clausura del Pleno.



El Comité Central hizo un llamamiento a todo el Partido, al pueblo y al ejército para seguir promoviendo la tradición patriótica; fortalecer la unidad y la cohesión nacional; fomentar el espíritu de resiliencia, innovación y creatividad; redoblar los esfuerzos para superar todas las dificultades y desafíos, y cumplir con éxito los objetivos establecidos por la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido./.

VNA