Vietnam participa en la conmemoración del 50.º aniversario del TAC en Filipinas

Manila (VNA) – El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, asistió hoy a la ceremonia conmemorativa del 50.º aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC) en Filipinas.

El acto estuvo presidido por la secretaria de Relaciones Exteriores de Filipinas, Ma. Theresa P. Lazaro, y contó con la participación del secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, así como de más de 60 representantes de los Estados miembros de la ASEAN y de otras Altas Partes Contratantes del TAC, incluidos más de 20 jefes de delegación de nivel ministerial.

Los ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN presenciaron la ceremonia de firma de adhesión al TAC por parte de Suecia, Polonia, Rumanía y Lituania.

Tras la ceremonia tuvo lugar una reunión de alto nivel de las Altas Partes Contratantes del TAC. En la sesión plenaria, Lazaro afirmó que el tratado ha transformado al Sudeste Asiático, pasando de ser una región inestable a convertirse en un motor de la economía mundial sustentado en la paz y la estabilidad.

Durante el debate sobre el fortalecimiento de la seguridad y la cooperación marítimas, la delegación vietnamita destacó que los principios del TAC constituyen un "código de conducta fundamental" que orienta las relaciones entre los países en un contexto de profundos cambios globales, crecientes tensiones geopolíticas, desafíos cada vez mayores al derecho internacional y debilitamiento del multilateralismo.

Subrayó que los principios del tratado, vigentes y probados con el tiempo, como el respeto a la soberanía, la no utilización de la fuerza y la solución pacífica de las controversias, no solo se aplican en tierra firme, sino que también sustentan las relaciones entre las naciones en los océanos y mares interconectados.

Los ministros de Relaciones Exteriores de los cuatro países que se incorporaron al Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC) y la secretaria de Relaciones Exteriores de Filipinas, Ma. Theresa P. Lazaro, posan para una fotografía conmemorativa. Foto: VNA

Vietnam reafirmó la posición de principios de la ASEAN sobre la seguridad marítima, haciendo hincapié en el respeto al derecho internacional, en particular a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS).

Asimismo, señaló que el pleno cumplimiento de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC) y los esfuerzos continuos para concluir un Código de Conducta (COC) eficaz y sustantivo en el Mar del Este constituyen una aplicación directa de los principios del TAC a compromisos concretos en materia de seguridad y cooperación marítimas.

Vietnam también destacó que el espíritu de cooperación del TAC constituye el núcleo de la arquitectura regional de seguridad, incluidos el Foro Regional de la ASEAN (ARF), la Cumbre de Asia Oriental (EAS), la Reunión Ampliada de Ministros de Defensa de la ASEAN (ADMM-Plus) y la Perspectiva de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico (AOIP). Asimismo, instó a todas las Altas Partes Contratantes del TAC a actuar conjuntamente para convertir la confianza estratégica en una cooperación práctica que contribuya a una paz duradera, la estabilidad y la prosperidad compartida.

Los países debatieron diversas propuestas prácticas para adaptar el TAC a los desafíos contemporáneos.

Los ministros coincidieron en que, en un contexto de creciente incertidumbre mundial, los principios del tratado siguen siendo una brújula para el diálogo, el fortalecimiento de la confianza y la construcción de una arquitectura regional basada en la paz, la estabilidad, la cooperación y el Estado de derecho.

Los participantes señalaron que este aniversario reviste una profunda importancia estratégica al reafirmar la vigencia y la vitalidad permanentes del tratado./.

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