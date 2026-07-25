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Habitantes de zonas montañosas y fronterizas fortalecen sus competencias digitales

La transformación digital facilita los trámites administrativos y fortalece las competencias digitales de las minorías étnicas en la provincia vietnamita de Lang Son.

Funcionarios del Centro de Servicios Públicos de la comuna de Chi Lang, provincia de Lang Son, orientan a los residentes sobre el uso de los quioscos de servicios públicos con inteligencia artificial. (Fuente: VNA)
Funcionarios del Centro de Servicios Públicos de la comuna de Chi Lang, provincia de Lang Son, orientan a los residentes sobre el uso de los quioscos de servicios públicos con inteligencia artificial. (Fuente: VNA)

Lang Son, Vietnam (VNA) - La transformación digital está impulsando cambios significativos en las comunas montañosas y fronterizas de la provincia de Lang Son, donde los habitantes, especialmente aquellos pertenecientes a minorías étnicas, desarrollan competencias digitales e incorpora el uso de la tecnología tanto en la vida cotidiana como en la realización de trámites administrativos.

En el Centro de Servicios Administrativos Públicos de la comuna de Quan Son, los ciudadanos solo necesitan un teléfono inteligente para acceder a su cuenta de identidad electrónica, presentar solicitudes a través del Portal de Servicios Públicos y seguir en línea el estado de tramitación.

Cada expediente recibido representa también una oportunidad para que los funcionarios enseñen a instalar aplicaciones, verificar cuentas y realizar trámites digitales, con el objetivo de que los usuarios puedan efectuar estos procedimientos de forma autónoma en el futuro.

Según Hoang Duc Binh, vicepresidente del Comité Popular de la comuna de Quan Son, la transformación digital ha mejorado la eficiencia de la administración pública, al tiempo que permite a la población ahorrar tiempo y costos de desplazamiento y acceder con mayor facilidad a los servicios administrativos.

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El Centro de Servicios Públicos de la comuna de Chi Lang, provincia de Lang Son, ha equipado quioscos de servicios públicos con inteligencia artificial para atender a residentes y empresas. (Fuente: VNA)

Actualmente, el 100% de los expedientes administrativos de la comuna están digitalizados y se procesan en el entorno electrónico; además, todos los expedientes en línea se resuelven dentro o antes del plazo establecido.

Los habitantes también reconocen los beneficios del cambio. Nguyen Van Tuan, residente de la aldea de Suoi Ma, explicó que anteriormente los trámites relacionados con la tierra requerían múltiples correcciones y desplazamientos, mientras que ahora gran parte del proceso se realiza en línea, reduciendo considerablemente el tiempo invertido.

Además del personal especializado, los equipos comunitarios de tecnología digital y las organizaciones de base visitan regularmente las comunidades para orientar a la población en el uso de la aplicación nacional de identificación digital VNeID, el Portal de Servicios Públicos, los pagos sin efectivo y otras plataformas digitales. Asimismo, diversas localidades emplean inteligencia artificial (IA) para diseñar infografías y elaborar boletines de radio mediante tecnología de conversión de texto a voz, facilitando la difusión de políticas y directrices de manera más dinámica y accesible.

En la comuna de Chi Lang, la puesta en funcionamiento de estaciones de digitalización y quioscos de servicios públicos con IA facilita el acceso de la población a los servicios administrativos en línea. Tras recibir orientación, los ciudadanos pueden digitalizar documentos, completar formularios y presentar expedientes electrónicos, lo que reduce la carga de trabajo de la ventanilla única y aumenta la transparencia del proceso administrativo.

Estas estaciones ofrecen principalmente trámites esenciales, como registro de matrimonio, inscripción de nacimientos, expedición de copias de registros civiles, certificación de testamentos y emisión de copias de registros originales. Una vez digitalizados, los documentos se almacenan electrónicamente, lo que facilita su reutilización en futuras gestiones.

Según Trieu Minh Hieu, subdirector del Centro de Servicios Administrativos Públicos de la comuna de Chi Lang, el centro recibe entre 50 y 60 expedientes diarios y, desde comienzos de año, ha tramitado más de siete mil expedientes, de los cuales más de tres mil 700 fueron presentados en línea.

En el futuro, la localidad continuará fortaleciendo las competencias digitales de los funcionarios, actualizando aplicaciones y procedimientos, y ampliando la formación digital dirigida a la población, especialmente a las personas mayores, las minorías étnicas y los habitantes de las zonas rurales y montañosas, con el fin de garantizar que todos puedan acceder y utilizar eficazmente los servicios públicos digitales./.

#Lang Son #transformación digital #servicios públicos digitales
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