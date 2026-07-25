Economía

Empresas nórdicas siguen eligiendo Vietnam como punto de conexión comercial

Vietnam International Sourcing 2026 contará con una mayor participación de empresas nórdicas tras los acuerdos logrados en VIS 2025 y el interés por el mercado vietnamita.

Muchas grandes corporaciones nórdicas, entre ellas Lego, han invertido fuertemente en Vietnam. La foto muestra la ceremonia de colocación de la primera piedra de una fábrica de Lego con una inversión total de más de 1300 millones de dólares en la provincia de Binh Duong. (Foto: VNA)
Muchas grandes corporaciones nórdicas, entre ellas Lego, han invertido fuertemente en Vietnam. La foto muestra la ceremonia de colocación de la primera piedra de una fábrica de Lego con una inversión total de más de 1300 millones de dólares en la provincia de Binh Duong. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Según el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, los vínculos establecidos durante Vietnam International Sourcing (VIS) 2025 han sentado las bases para que la Oficina Comercial de Vietnam en Suecia organice una nueva delegación de empresas nórdicas que participará en VIS 2026.

El regreso de numerosos socios y la incorporación de nuevas empresas reflejan que VIS se está consolidando como un canal eficaz de cooperación entre Vietnam y los países nórdicos.

En 2025, la delegación empresarial organizada por la Oficina Comercial de Vietnam en Suecia, acreditada también ante Dinamarca, Noruega, Islandia y Letonia, permaneció cerca de dos semanas en Vietnam, centrando sus actividades en Vietnam International Sourcing.

Además de facilitar el contacto directo con proveedores vietnamitas, VIS permitió a las empresas reunirse con organismos gubernamentales, autoridades locales, asociaciones sectoriales, puertos marítimos, operadores logísticos y realizar visitas técnicas a plantas de producción.

En el sector de la moda, H&M aprovechó VIS 2025 para mantener reuniones con empresas y autoridades vietnamitas sobre el desarrollo de proveedores, el uso de energías renovables, la reducción de emisiones y la expansión de sus actividades minoristas.

La compañía continúa considerando a Vietnam un eslabón estratégico dentro de su cadena mundial de suministro y, al mismo tiempo, un mercado de consumo con un importante potencial de crecimiento.

En el ámbito logístico, los encuentros entre el Puerto de Gotemburgo, puertos vietnamitas, compañías navieras y empresas del sector abrieron nuevas perspectivas para fortalecer la cooperación, desarrollar una logística más sostenible y estudiar el establecimiento de una ruta marítima directa entre Vietnam y los países nórdicos.

Se espera que esta conexión permita reducir los tiempos de transporte, disminuir la dependencia de los centros de transbordo y mejorar el acceso de los productos vietnamitas al mercado europeo.

En materia de desarrollo sostenible, la participación de IKEA y H&M pone de manifiesto el creciente interés de las empresas nórdicas por las materias primas renovables, la gestión forestal sostenible, las energías limpias, la economía circular y la trazabilidad de los productos.

Estas exigencias representan tanto un nuevo desafío como una oportunidad para que las empresas vietnamitas modernicen su tecnología y refuercen su integración en las cadenas globales de valor.

Sobre esta base, la Oficina Comercial de Vietnam en Suecia continuará organizando una delegación de empresas nórdicas para participar en VIS 2026. H&M asistirá por segundo año consecutivo; las empresas alimentarias A Chau Lien Imports and Export AB y East Asian Food AB participarán por tercera vez, mientras que Lagerqvist AB se incorporará por primera vez. Se prevé además ampliar la delegación con compañías de diversos sectores económicos.

El Ministerio de Industria y Comercio destacó que las actividades de promoción comercial no se limitan a los días de la feria, sino que se desarrollan antes, durante y después del evento.

VIS 2026 se celebrará del 3 al 5 de septiembre de 2026 en Ciudad Ho Chi Minh, e incluirá una exposición comercial, seminarios especializados y reuniones de negocios entre empresas vietnamitas, grandes corporaciones, importadores y cadenas internacionales de distribución.

El evento tiene como objetivo fomentar alianzas comerciales sólidas, ampliar el acceso a nuevos mercados y fortalecer la cooperación a largo plazo entre las empresas vietnamitas y sus socios internacionales./.

VNA
#Vietnam International Sourcing #Vietnam #CPTPP #NQ 59
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