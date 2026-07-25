Hanoi (VNA)- Vietnam prohíbe estrictamente todas las formas de trabajo forzoso y cumple plenamente con las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los tratados internacionales y los acuerdos de libre comercio de los que es parte, declaró hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang.



En respuesta a una preguntas de un reportero sobre la decisión de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) de imponer un nuevo arancel del 12,5% a los productos procedentes de todas las economías investigadas en virtud del artículo 301, Thu Hang señaló que el Gobierno vietnamita emitió el Decreto 292/2026/ND-CP el 22 de julio de 2026, que prohíbe la importación de bienes extraídos o fabricados total o parcialmente mediante trabajo forzoso.



La decisión de la USTR no refleja plenamente la realidad sobre el terreno ni los esfuerzos de Vietnam para prevenir, reducir y eliminar el trabajo forzoso, incluida la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso, afirmó.



Dijo que Vietnam continuará trabajando con Estados Unidos con un espíritu constructivo y cooperativo, al tiempo que insta a la parte estadounidense a que tenga plenamente en cuenta las medidas que Vietnam ha adoptado al ajustar los aranceles sobre los productos vietnamitas, de conformidad con la realidad y esfuerzos de Vietnam en el desarrollo y la aplicación de la legislación., afirmó./.

VNA