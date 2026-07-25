Vietnam amplía las alianzas globales a través de la ciencia

Hanoi (VNA) – La Academia de Ciencias y Tecnología de Vietnam (VAST) está fortaleciendo su integración internacional mediante la combinación de la diplomacia científica con la diplomacia popular, sentando las bases para nuevas colaboraciones de investigación y vínculos más sólidos entre la ciencia y la formulación de políticas.

Durante una visita de trabajo a Austria del 19 al 23 del presente mes, una delegación de la VAST, encabezada por su vicepresidente, Tran Tuan Anh, sostuvo reuniones con destacadas instituciones de investigación y organizaciones internacionales, entre ellas el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA), la Academia Austríaca de Ciencias, la Universidad Tecnológica de Viena (TU Wien) y el Organismo Internacional de Energía Atómica.

La VAST, como organización nacional miembro de Vietnam en el IIASA, coorganizó un seminario sobre diplomacia científica con la Embajada de Vietnam en Austria y el IIASA. El evento reunió a representantes de instituciones de investigación nacionales e internacionales y de la comunidad diplomática.

En su intervención en el seminario, Tuan Anh afirmó que, a medida que los desafíos globales se vuelven cada vez más complejos y transfronterizos, las instituciones de investigación deben ir más allá de la mera realización de estudios científicos. También deben servir como plataformas para el intercambio de conocimientos, conectar a científicos y fortalecer el diálogo entre la ciencia y la formulación de políticas.

Explicó que la VAST busca promover la aplicación del análisis de sistemas en la formulación de políticas a través de su papel en el IIASA, al tiempo que conecta a investigadores vietnamitas con programas internacionales sobre tecnologías estratégicas y desarrollo sostenible. La academia también aspira a ampliar la cooperación científica en el sudeste asiático, una región que enfrenta importantes desafíos de desarrollo.

El embajador de Vietnam, Vu Le Thai Hoang, compartió esta opinión, describiendo la ciencia y la tecnología como un pilar cada vez más importante de la diplomacia moderna.

Señaló que ningún país puede abordar los desafíos globales actuales por sí solo, lo que convierte a la diplomacia científica en un puente esencial que une a científicos, instituciones de investigación y responsables políticos sobre la base del conocimiento y la confianza mutua.

El embajador afirmó que Austria, sede de numerosas organizaciones internacionales, entre ellas el IIASA y el OIEA, está bien posicionada para conectar a Vietnam con las redes científicas europeas y mundiales.

Karen Lips, en representación del IIASA, aseguró que la misión principal del instituto durante las últimas cinco décadas ha sido crear un espacio donde la ciencia una a los países a través de la investigación interdisciplinaria y la cooperación internacional.

Susie Kitchens, directora de Diplomacia Científica del IIASA, subrayó que la confianza entre las personas es la base de la diplomacia científica, y que los intercambios académicos y las redes de expertos allanan el camino para la cooperación a largo plazo y la formulación de políticas basadas en la evidencia.

Además de la diplomacia científica, VAST también promovió los intercambios entre personas durante la visita mediante reuniones con la Asociación de Amistad Vietnam-Austria, la Asociación de Amistad Austria-Vietnam y académicos y científicos vietnamitas residentes y profesionales en Austria.

Como presidente de la Asociación de Amistad Vietnam-Austria, Tuan Anh afianzó que la cooperación en ciencia, tecnología y educación no solo genera resultados de investigación, sino que también fortalece el entendimiento mutuo y la confianza entre los pueblos de ambos países./.

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