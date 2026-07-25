Premier pide a Dien Bien aprovechar sus potencialidades para alcanzar un crecimiento del 11,2%

Dien Bien, Vietnam (VNA)- La provincia norteña de Dien Bien debe cambiar pensamiento de desarrollo, priorizar la reestructuración económica y aprovechar bien sus potencialidades y ventajas para alcanzar la meta de crecimiento del 11,02% en 2026, orientó hoy el primer ministro Le Minh Hung.



El jefe de Gobierno sostuvo una reunión de trabajo con el Buró Ejecutivo del Comité del Partido de la provincia norteña de Dien Bien, para evaluar la situación del desarrollo socioeconómico, el objetivo de crecimiento de dos dígitos, el desembolso de la inversión pública, el funcionamiento del modelo de gobierno local de dos niveles, la implementación de la Resolución 57 y las medidas destinadas a resolver las dificultades que enfrenta la localidad.



Al reconocer los resultados iniciales obtenidos por la provincia, Minh Hung señaló que Dien Bien aún afronta importantes limitaciones, entre ellas la falta de avances en la atracción de inversiones, la infraestructura socioeconómica todavía insuficientemente desarrollada y la calidad del capital humano, así como la capacidad de aplicación de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, que aún no responden a las exigencias del desarrollo.



Instó a la provincia a aplicar de manera integral las medidas destinadas a impulsar el crecimiento económico, revisar los escenarios de desarrollo para cada sector y centrarse en las industrias clave.



Destacó la necesidad de priorizar el desarrollo del sector servicios como principal motor del crecimiento, construir una economía fronteriza moderna en los pasos fronterizos de Tay Trang y A Pa Chai, y convertir a Dien Bien en un centro regional de comercio fronterizo y logística en el noroeste de Vietnam.



Al mismo tiempo, pidió aprovechar plenamente el potencial del aeropuerto de Dien Bien, del sitio histórico nacional especial de Dien Bien Phu y los recursos culturales e históricos de la provincia para desarrollar un turismo especializado.

El primer ministro Le Minh Hung habla en la cita (Fuente: VNA)

Además, señaló, la provincia debe acelerar el desarrollo de las industrias de procesamiento, el sector energético y una agricultura de alta calidad; implementar eficazmente el proyecto piloto sobre mecanismos para el desarrollo de la economía de baja altitud; mantener el ritmo de ejecución de la inversión pública, priorizando los proyectos estratégicos, y resolver cuanto antes los proyectos pendientes.



El jefe del Gobierno también solicitó una implementación efectiva de la planificación provincial, el fortalecimiento de las infraestructuras de conectividad y el máximo aprovechamiento del aeropuerto de Dien Bien para mejorar la conexión con otras regiones.



En relación con la implementación de la Resolución 57, el primer ministro exhortó a la provincia a ejecutar con determinación la campaña de 100 días destinada a eliminar los principales obstáculos para la transformación digital.



El jefe del Ejecutivo también instó a Dien Bien a garantizar la aplicación efectiva de las políticas de bienestar social, promover una reducción sostenible de la pobreza, prestar especial atención a las comunidades étnicas minoritarias y a las zonas fronterizas, completar antes del 30 de agosto de 2026 la construcción de nueve escuelas internado de educación general para su puesta en funcionamiento en el nuevo curso escolar.



Subrayó la importancia de mantener una sólida defensa nacional, garantizar la seguridad y la soberanía fronteriza, ampliar la cooperación económica y el intercambio cultural con las provincias del norte de Laos y con la provincia china de Yunnan.



El mismo día, el primer ministro y su delegación ofrecieron incienso en homenaje al Presidente Ho Chi Minh y a los héroes y mártires en diversos sitios históricos de Dien Bien. Posteriormente, visitaron y entregaron obsequios a la familia del veterano de guerra Phi Huong Dung, residente en el barrio de Dien Bien Phu./.

