Le Quang Tung nombrado secretario del Comité provincial del Partido en An Giang

An Giang, Vietnam (VNA)- El miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) Le Quang Tung fue designado miembro del Buró Ejecutivo y del Comité Ejecutivo del Comité Provincial del Partido de An Giang y asumirá el cargo de secretario de la instancia partidista para el mandato 2025-2030.



Según la decisión del Buró Político, Quang Tung dejó de integrar el Buró Ejecutivo y el Comité Ejecutivo del Comité municipal del Partido de Can Tho, así como el cargo de secretario de la instancia partidista y las funciones relacionadas.



La decisión fue pronunciada durante una conferencia efectuada hoy en la provincia de An Giang sobre el trabajo del personal.



En su discurso, el miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Organización del Comité Central, Nguyen Duy Ngoc, destacó a Quang Tung como un cuadro con sólida formación, forjado desde la base, con experiencia en diversos puestos de responsabilidad, reconocido por su capacidad, su método de trabajo científico y por cumplir de manera sobresaliente las tareas que le han sido asignadas.



Exhortó al nuevo secretario a seguir de cerca las directrices del Comité Central, el Buró Político y el Secretariado; incorporarse de inmediato a sus nuevas funciones y trabajar junto con el Buró Ejecutivo y el Comité Permanente del Comité provincial del Partido en An Giang para renovar los métodos de liderazgo, reforzar la disciplina y la responsabilidad institucional, promover el papel de los máximos responsables y dirigir con eficacia el cumplimiento de las tareas.



Entre las prioridades figuran fortalecer la construcción y la rectificación de las filas partidistas y del sistema político; consolidar la unidad interna bajo el lema “Un An Giang – Una visión – Una voluntad – Una confianza en la victoria”; garantizar la defensa nacional, la seguridad y el bienestar social; elevar el nivel de vida de la población; acelerar la ejecución de las obras destinadas a la Cumbre del APEC 2027 y alcanzar el objetivo de un crecimiento económico de dos dígitos en 2026.



Por su parte, Quang Tung afirmó que este nombramiento constituye un gran honor, pero también una enorme responsabilidad ante la organización del Partido y el pueblo de la provincia.



Señaló que, tras el proceso de reorganización administrativa, An Giang dispone de un nuevo espacio para el desarrollo, con importantes potencialidades y una posición estratégica.



También se comprometió a trabajar junto con el equipo dirigente de la provincia para fortalecer la tradición de unidad, actuar con un alto sentido de responsabilidad, promover una gestión dinámica e innovadora, mantener un estrecho vínculo con la realidad local, escuchar las demandas de la población y resolver oportunamente los problemas prácticos, con el objetivo de cumplir con éxito la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y la Resolución de la primera Asamblea del Comité provincial del Partido de An Giang para el mandato 2025-2030.



En esta ocasión, Duy Ngoc también felicitó al exsecretario del Comité provincial del Partido en An Giang, Nguyen Tien Hai, quien fue designado ministro interino del Interior, y al subsecretario permanente y presidente del Consejo Popular provincial Nguyen Thanh Nhan, nombrado subsecretario del Comité del Partido de los órganos partidistas centrales. /.

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