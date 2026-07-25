Vietnam deja una huella importante en la AMM-59

Hanoi (VNA) – La 59.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN (AMM-59) y las citas conexas, celebradas del 20 al 24 de julio en Manila, Filipinas, concluyeron con éxito, logrando resultados integrales y la adopción de numerosos documentos importantes que traducen los compromisos políticos en cooperación concreta.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el viceministro de Relaciones Exteriores, Dang Hoang Giang, señaló los principales resultados de las reuniones y las contribuciones de la delegación del país indochino.

Destacó el avance continuo del proceso de construcción de la Comunidad de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y la expansión de la red de relaciones exteriores de la ASEAN.

Señaló que el atractivo y la sostenibilidad de los estándares de conducta de la ASEAN se confirmaron una vez más mediante el éxito de las actividades conmemorativas del 50.º aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC); y que las Reuniones Ministeriales Mekong-Japón y Mekong-Corea del Sur reafirmaron el compromiso permanente de ambos socios con la cooperación subregional, en particular para abordar los desafíos comunes relacionados con la seguridad energética y la ciberdelincuencia.

En referencia a la participación y las importantes contribuciones de la delegación vietnamita, encabezada por el canciller Le Hoai Trung, Hoang Giang indicó que Vietnam, ante todo, ha trabajado en estrecha coordinación con la Presidencia de Filipinas y otros Estados miembros para promover la solidaridad y el consenso dentro de la ASEAN.

Asimismo, ha apoyado activamente la implementación oportuna de las prioridades e iniciativas de la Presidencia, al tiempo que propuso numerosas iniciativas para fortalecer la cohesión, la resiliencia y la conectividad de la ASEAN.

En segundo lugar, como único país que actualmente coordina las relaciones de la ASEAN con dos socios de diálogo, Vietnam ha dejado una huella significativa en el desarrollo de las relaciones entre el bloque regional, el Reino Unido y Nueva Zelanda.

Vietnam presidió las negociaciones que condujeron a la adopción del Plan de Acción ASEAN-Reino Unido 2027-2031 y la Declaración Conjunta de Ministros de Relaciones Exteriores ASEAN-Reino Unido sobre Cooperación en el marco de la Visión Indo-Pacífica de la ASEAN (AOIP).

Por otro lado, impulsó el consenso dentro de la ASEAN para la admisión del Reino Unido como el 28.º miembro del Foro Regional de la ASEAN (ARF).

Además, Vietnam lideró las negociaciones y la adopción de la Declaración Conjunta ASEAN-Nueva Zelanda sobre el Fortalecimiento de la Resiliencia Regional, al tiempo que promovió la implementación efectiva e integral del Plan de Acción ASEAN-Nueva Zelanda 2026-2030, basado en el principio de priorizar la calidad sobre la cantidad.

Vietnam también participó activamente en los debates sobre el Mar del Este, haciendo hincapié en la importancia de la paz, la seguridad y la estabilidad en esta zona marítima, destacando los intereses y responsabilidades compartidos de los Estados miembros y asegurando que la posición de principios de la ASEAN sobre este tema quedara plenamente reflejada en los documentos adoptados.

Bajo la copresidencia de Le Hoai Trung, la XVII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Mekong y Japón acordó reanudar la Cumbre Mekong-Japón lo antes posible y en el momento oportuno.

En cuanto a las actividades bilaterales, Hoang Giang indicó que el canciller había mantenido aproximadamente 15 reuniones y conversaciones bilaterales con jefes de delegación.

Según él, los socios elogiaron el papel, la posición y los logros de Vietnam, reconociéndolo como un socio cada vez más importante tanto a nivel regional como internacional.

Muchos expresaron especial interés en la estrategia de desarrollo de Vietnam hasta 2030, con visión hacia 2045, considerando al país no solo como un mercado con gran potencial, sino también como un socio para la cooperación, el desarrollo compartido y la solución de los desafíos regionales y globales.

Las distintas partes manifestaron su deseo de intensificar los intercambios de alto nivel, implementar eficazmente los acuerdos alcanzados, eliminar los obstáculos persistentes y ampliar la cooperación en las áreas prioritarias de Vietnam.

Otro punto significativo es la creciente importancia que los socios otorgan al papel y el prestigio de Vietnam dentro de la ASEAN, en la región y en el ámbito internacional. El país es reconocido como una voz equilibrada y responsable, capaz de fortalecer los lazos entre los socios de la ASEAN y contribuir a la paz, la estabilidad, la seguridad, la libertad de navegación, el respeto del derecho internacional y la solución de los desafíos comunes.

Según el viceministro, la visita de trabajo del ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, a la AMM-59 fue un gran éxito, contribuyendo a profundizar las relaciones con los socios a nivel bilateral y multilateral, ampliar las perspectivas de desarrollo y crear nuevas condiciones favorables para el logro de los objetivos estratégicos de Vietnam./.

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