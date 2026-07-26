Vietnam reafirma su compromiso con fortalecimiento del comercio con India en revisión de OMC

Ginebra (VNA) – El embajador Mai Phan Dung, representante permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otros organismos internacionales en Ginebra, participó recientemente en la octava revisión de la política comercial de la India ante la OMC.



Durante la sesión, Mai Phan Dung felicitó a la India por los destacados avances económicos y de desarrollo alcanzados desde su anterior revisión, realizada en 2021. Asimismo, elogió las medidas adoptadas por el país para estabilizar, reactivar y fortalecer su economía, lo que le ha permitido consolidarse como una de las principales economías de mayor crecimiento del mundo, con una expansión del PIB real superior al 7% de forma sostenida.



Según datos del Gobierno indio, las exportaciones de bienes y servicios alcanzaron un récord de 825 mil 300 millones de dólares en el período 2024-2025. Además, el promedio anual de las exportaciones durante el actual ciclo de revisión aumentó un 57,9% en comparación con el período anterior.



El diplomático vietnamita también felicitó a la India por haber depositado oficialmente su instrumento de aceptación del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca y convertirse, el 20 de julio de 2026, en el miembro número 123 de la OMC en adherirse a este instrumento.



Al referirse a las relaciones bilaterales, destacó que la cooperación económica y comercial constituye uno de los cinco pilares de la Asociación Estratégica Integral Reforzada entre Vietnam y la India, establecida por los máximos dirigentes de ambos países en mayo de 2026.



Subrayó que la India es uno de los principales socios económicos de Vietnam en el sur de Asia y su octavo socio comercial más importante en Asia. El intercambio bilateral representa alrededor del 80% del comercio total de Vietnam con los países del sur de Asia. A su vez, Vietnam es el vigésimo segundo socio comercial de la India a nivel mundial y el cuarto entre los miembros de la ASEAN.



Si bien expresó la preocupación de Vietnam por algunas medidas comerciales recientes adoptadas por la India que afectan a las exportaciones vietnamitas, manifestó su confianza en que estas barreras puedan eliminarse para seguir fortaleciendo la sólida asociación entre ambos países.



Añadió que ambas naciones deberían intensificar la coordinación mediante la promoción del comercio y la diversificación de las cadenas de suministro en sectores donde poseen fortalezas complementarias, como los textiles y la confección, la industria farmacéutica, así como la agricultura, la silvicultura y la pesca.



El embajador reafirmó que Vietnam ve un amplio potencial para ampliar el comercio bilateral y está dispuesto a trabajar estrechamente con la India para profundizar la cooperación económica, en beneficio de la prosperidad de ambos pueblos y del crecimiento y la estabilidad de la región.



Antes de la sesión, la misión permanente de Vietnam en Ginebra también coordinó con las representaciones de otros países de la ASEAN la elaboración de una declaración conjunta en la que se destacaron la Asociación Estratégica Integral ASEAN-India, los logros económicos alcanzados y las crecientes áreas de cooperación entre ambas partes./.

VNA