Vietnam presenta el primer lingote de aluminio producido en el país

Lam Dong, Vietnam (VNA) – Vietnam presentó oficialmente hoy el primer lingote de aluminio producido en el país, un hito que marca el inicio de la producción nacional de este metal y refuerza la estrategia de desarrollar una industria de transformación profunda de la bauxita con mayor valor agregado.



La ceremonia se celebró en la Zona Industrial de Nhan Co, en la provincia altiplana de Lam Dong, con la participación del miembro del Buró Político, viceprimer ministro y titular de Defensa, general Phan Van Giang, junto con representantes de ministerios, organismos centrales y autoridades locales.



En su intervención, Phan Van Giang destacó que este acontecimiento constituye un paso histórico para la industria metalúrgica vietnamita y contribuirá a fortalecer la autonomía de la economía nacional. Asimismo, afirmó que el proyecto materializa la política del Partido y del Estado de desarrollar la cadena industrial de la bauxita, la alúmina, el aluminio y sus productos derivados.

El viceprimer ministro y titular de Defensa, general Phan Van Giang, recorre la cadena de producción de aluminio. (Foto: VNA)

Recordó que Vietnam posee unas reservas estimadas de 5,8 mil millones de toneladas de bauxita, concentradas principalmente en la región de Tay Nguyen (Altiplanicie Occidental), lo que ofrece una base sólida para impulsar una industria moderna de producción de aluminio.



En ese sentido, reiteró que la estrategia nacional prioriza la elaboración de productos de alto valor agregado, el uso eficiente de los recursos y la protección del medio ambiente, reduciendo al mismo tiempo la dependencia de las importaciones.



También instó al Ministerio de Industria y Comercio y a los organismos competentes a perfeccionar el marco normativo para el desarrollo de la industria del aluminio y apoyar a las empresas dedicadas a la fabricación de productos derivados.



Asimismo, pidió a las autoridades de Lam Dong acelerar la planificación de la infraestructura industrial, energética y logística, además de avanzar en el proyecto para establecer una zona económica costera en el sur de la provincia que fortalezca la conexión entre Tay Nguyen y la región centro-sur del país.



Al inversor del proyecto, la empresa de metalurgia Tran Hong Quan, le solicitó garantizar la ejecución conforme al cronograma, mantener una operación estable y priorizar la eficiencia energética y la protección ambiental.



Según el comité organizador, tras 11 años de construcción, la planta de electrólisis de aluminio de Dak Nong concluyó su primera fase y comenzó la producción con una capacidad anual de 150 mil toneladas. La segunda fase elevará la capacidad a 300 mil toneladas por año y entrará en funcionamiento en el cuarto trimestre de 2026, mientras que la tercera alcanzará las 450 mil toneladas anuales durante el primer trimestre de 2027.



Se trata del primer proyecto piloto de producción de aluminio metálico de Vietnam y del último eslabón de la cadena industrial que abarca la explotación de bauxita, la producción de alúmina y la fundición de aluminio.



Los lingotes producidos por la planta alcanzan una pureza del 99,71% mediante tecnología de electrólisis con una intensidad de corriente de 500kA. Esta producción sentará las bases para desarrollar industrias de mayor valor agregado, como la fabricación mecánica, la automoción, la electrónica, la construcción, las energías renovables y la industria aeronáutica, además de atender la demanda interna y promover las exportaciones.



Las autoridades estiman que el proyecto impulsará el desarrollo socioeconómico de Lam Dong y de las regiones de Tay Nguyen y la costa centro-sur, generará alrededor de 3.500 empleos directos e indirectos y permitirá reducir importaciones de aluminio por un valor aproximado de 1,5 mil millones de dólares anuales.



De acuerdo con el Comité Popular provincial, el proyecto, aprobado inicialmente por el Primer Ministro a finales de 2012, ha sido objeto de varias modificaciones y cuenta actualmente con una inversión de más de un mil millones de dólares, desarrollándose sobre una superficie de 128 hectáreas./.