Vietnam debuta con goleada de 7-0 sobre Timor Leste en Campeonato ASEAN 2026

Hanoi (VNA) – Vietnam comenzó el 24 de julio su participación en el Campeonato ASEAN 2026 con una contundente victoria por 7-0 sobre Timor Leste en el Grupo A.

Vietnam anotó siete goles en el partido, con un triplete de Nguyen Dinh Bac, un doblete de Do Hoang Hen y dos goles de Nguyen Xuan Son y Nguyen Quang Hai.

El delantero nacionalizado Do Hoang Hen marcó el gol más rápido de Vietnam en un Campeonato ASEAN a los siete minutos, rompiendo un récord de 11 años establecido por Huynh Hong Son en 2002, cuando Hong Son anotó el primer gol contra Camboya en el minuto 11.

Dinh Bac, tras regatear a los defensores, disparó a puerta y el balón rebotó hacia Hoang Hen, quien controló con tranquilidad antes de enviarlo al fondo de la red.

El delantero consiguió su merecido gol en el minuto 31, tras una jugada individual y un disparo preciso al fondo de la red.

Hoang Hen completó su doblete apenas diez minutos después, regateando a la defensa de Timor Leste y poniendo el 3-0 para los hombres del entrenador Kim Sang-sik, marcando así el gol número 500 de los “Guerreros de la Estrella Dorada” en la historia.

Dinh Bac anotó su doblete en el minuto 43, rematando con sutileza un centro de Quang Hai.

Xuan Son, autor de siete goles en el torneo anterior, marcó su primer gol justo antes del descanso, otorgando a Vietnam la mayor ventaja al medio tiempo en la historia del Campeonato de la ASEAN.

Vietnam mantuvo el control durante la segunda mitad, y Dinh Bac completó su hat-trick en el minuto 65. Tras un rechace de Xuan Son con una chilena, Dinh Bac aprovechó la oportunidad para empujar el balón a la red vacía, convirtiéndose en el tercer jugador vietnamita en la historia en anotar un hat-trick en el Campeonato de la ASEAN.

El espectáculo de Dinh Bac continuó en el minuto 79, cuando el joven delantero asistió al capitán Nguyen Quang Hai, sellando la victoria por 7-0, a solo dos goles del récord de mayor goleada del equipo en el Campeonato de la ASEAN.

Kim Sang-sik acumula actualmente una racha de 19 partidos invicto contra equipos de la ASEAN. Vietnam se enfrentará a Singapur en su próximo partido de la fase de grupos, en casa, en el Estadio Nacional My Dinh de Hanoi./.

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