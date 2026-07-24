Sitio web oficial de Copa ASEAN de fútbol respalda a Vietnam en defensa de su título

Yakarta (VNA) - A las puertas del inicio de la Copa ASEAN 2026 de fútbol , el sitio web oficial del torneo, aseanutdfc.com, mostró su confianza en que la selección de Vietnam está preparada para defender con éxito el título conquistado en la edición anterior.



El portal oficial de la Copa ASEAN recogió las declaraciones del capitán Nguyen Quang Hai, quien aseguró que el equipo ha trabajado intensamente durante las últimas semanas en todos los aspectos, desde la preparación física y táctica hasta el ajuste de los últimos detalles de cara al torneo.



"Creo que llegamos completamente preparados para la competición. La concentración, el compromiso y el nivel que hemos mostrado en cada entrenamiento reflejan la unión del grupo y el esfuerzo que hemos realizado para afrontar este desafío", afirmó el centrocampista, nacido en 1997.



Vietnam iniciará la defensa de su corona frente a Timor Leste el 24 de julio en el estadio Chonburi, en Tailandia. Será el primer encuentro del Grupo A, en el que el equipo dirigido por Kim Sang Sik competirá con Timor Leste, Singapur, Camboya e Indonesia por una de las dos plazas que dan acceso a las semifinales.



Según la página oficial del torneo, el Grupo A se perfila como uno de los más disputados, con la presencia de Vietnam, vigente campeón; Singapur, cuatro veces campeón; Indonesia, seis veces subcampeón; además de Camboya y Timor Leste.



En el Grupo B, por su parte, Tailandia, la selección más laureada de la competición, iniciará su camino hacia un posible octavo título enfrentándose a Laos, anfitrión del torneo, mientras que Malasia debutará como visitante frente a Myanmar.



De acuerdo con el formato de la competición, los dos primeros clasificados de cada grupo avanzarán a las semifinales. Esta ronda se disputará a doble partido los días 15, 16, 18 y 19 de agosto, mientras que la final, también con encuentros de ida y vuelta, se celebrará los días 23 y 26 de agosto.



Como vigente campeón y con una plantilla que muchos consideran incluso más sólida que la que conquistó el trofeo en 2024, Vietnam afronta la oportunidad de hacer historia al convertirse en la primera selección en revalidar el título de la Copa ASEAN en 2026./.

VNA