Programa artístico-político rinde homenaje a los héroes y mártires de Vietnam

Hanoi (VNA) - El programa político-artístico "Promesa a Mamá" rindió homenaje a los héroes y mártires de Vietnam y expresó el reconocimiento del país a las Madres Heroicas de Vietnam y a las familias de los caídos.



Al acto, efectuado la víspera, asistieron el general Phan Van Giang, vicepremier y ministro de Defensa; el general Nguyen Trong Nghia, director del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam; además de representantes de ministerios y organismos, Madres Heroicas de Vietnam, Héroes de las Fuerzas Armadas Populares, veteranos de guerra, familiares de mártires y miembros de las fuerzas encargadas de la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los caídos.



El programa forma parte de las principales actividades conmemorativas por el 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires (27 de julio de 1947-2026) y pone de relieve la atención del Partido, el Estado, el Ejército y la sociedad a las labores de búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires.



Delegados participantes en la cita (Foto: VNA)

Inspirado en la tradición vietnamita de "Al beber agua, se recuerda el manantial", el evento evocó el largo proceso de búsqueda y repatriación de los héroes caídos mediante testimonios, reportajes audiovisuales y actuaciones artísticas. Las intervenciones reflejaron la espera de las familias, la perseverancia de los antiguos compañeros de armas y el compromiso de las fuerzas especializadas para devolver a los mártires a sus hogares.



Asimismo, el programa destacó la Campaña de 500 días y noches destinada a intensificar la localización, recuperación e identificación de los restos de los mártires, subrayando la responsabilidad de todo el sistema político en el cumplimiento de esta misión de profundo significado humanitario y patriótico.



A través de la combinación de mensajes políticos y expresiones artísticas, "Promesa a Mamá" rindió tributo a los héroes y mártires, las Madres Heroicas de Vietnam, los inválidos y enfermos de guerra, los familiares de los caídos, los veteranos y los oficiales y soldados que participan en las labores de búsqueda e identificación de restos.



El programa reafirmó además el compromiso del Partido, el Estado, el Ejército y el pueblo vietnamita de honrar el sacrificio de quienes entregaron su vida por la independencia y la libertad de la nación, así como de seguir impulsando la búsqueda e identificación de los restos de los mártires./.