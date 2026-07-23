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UNESCO aprueba visión para restaurar el eje central de Ciudadela Imperial de Thang Long

En el marco del 48 periodo de sesiones del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, celebrado en Busan (Corea del Sur), el presidente del Comité, Lee Byong Hyun, aprobó hoy la Decisión 48 COM 7B.25 relativa a la Visión para la restauración y puesta en valor del eje central de la Ciudadela Imperial de Thang Long.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam y presidente de la Comisión Nacional para la UNESCO, Ngo Le Van, habla en el evento. Foto: VNA
El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam y presidente de la Comisión Nacional para la UNESCO, Ngo Le Van, habla en el evento. Foto: VNA

Seúl (VNA) - En el marco del 48 periodo de sesiones del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, celebrado en Busan (Corea del Sur), el presidente del Comité, Lee Byong Hyun, aprobó hoy la Decisión 48 COM 7B.25 relativa a la Visión para la restauración y puesta en valor del eje central de la Ciudadela Imperial de Thang Long.

El Comité del Patrimonio Mundial reconoció que Vietnam ha cumplido plenamente los compromisos asumidos desde la inscripción de la Ciudadela Imperial de Thang Long en la Lista del Patrimonio Mundial en 2010, dando respuesta a las recomendaciones formuladas por el comité y los consultores internacionales.

Señaló los esfuerzos del país indochino por potenciar el valor del sitio como un espacio cultural, histórico y social de Hanoi.

La visión aprobada constituye además una base fundamental para que Vietnam elabore la propuesta de reconstrucción del Palacio Kinh Thien.

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El viceministro de Relaciones Exteriores, Ngo Le Van (tercero desde la izquierda), junto al presidente del Comité del Patrimonio Mundial, Lee Byong-hyun, y dirigentes locales. Foto: VNA

El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam y presidente de la Comisión Nacional para la UNESCO, Ngo Le Van, afirmó que este resultado refleja el alto reconocimiento del Comité del Patrimonio Mundial al proceso de cooperación serio y responsable mantenido por Vietnam con el Centro del Patrimonio Mundial y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS).

Destacó la estrecha coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Comité Nacional para la UNESCO, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, los científicos nacionales y extranjeros y la ciudad de Hanoi en la preparación del expediente.

Por su parte, el director del Centro del Patrimonio Mundial, Lazare Eloundou Assomo, señaló que el expediente no solo reviste importancia para Vietnam, sino que también constituye un modelo de cooperación entre un Estado Parte, la UNESCO y sus órganos consultivos, abriendo una nueva vía para la conservación y valorización del patrimonio mundial.

La aprobación del expediente sienta las bases para continuar con las labores de restauración y puesta en valor del eje central de la Ciudadela Imperial de Thang Long, contribuyendo a recrear su historia, realzar el valor de este centro del poder político a lo largo de 13 siglos y fortalecer el orgullo por las raíces históricas de la nación vietnamita.

En el marco del periodo de sesiones, el vicecanciller Ngo Le Van sostuvo reuniones con el director general de la UNESCO, Khaled El-Enany; el subdirector general de Cultura de la UNESCO, Nayef H. Al-Fayez; el director del Centro del Patrimonio Mundial, Lazare Assomo; la presidenta del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), Teresa Patricio; la directora general de ICOMOS, Céline Noguès-Weber; y el director de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Tim Badman, con el objetivo de impulsar la cooperación en materia de conservación del patrimonio.

Los dirigentes de la UNESCO, UICN y ICOMOS elogiaron el papel y el compromiso de Vietnam en la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial y reafirmaron su disposición a seguir apoyando al país en la conservación y promoción de su patrimonio.

Dieron la bienvenida a la decisión de Vietnam de acoger el Diálogo Asia-Pacífico sobre Patrimonio y Autenticidad, previsto para septiembre de 2026.

El vicepresidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Thu Ha, agradeció a la UNESCO y al ICOMOS por su acompañamiento y apoyo en el proceso de elaboración del expediente; e hizo hincapié en la importancia del diálogo constructivo y la confianza mutua.

El 48 periodo de sesiones del Comité del Patrimonio Mundial se celebrará hasta el 29 de julio y examinará 33 candidaturas para nuevas inscripciones en la Lista del Patrimonio Mundial, además de cerca de 180 expedientes relacionados con la conservación y la puesta en valor de bienes patrimoniales./.

VNA
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