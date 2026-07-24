Hue acogerá Festival internacional de música y patrimonio

Hue, Vietnam (VNA) – La ciudad centrovietnamita de Hue será sede del Hue Wonderverse Music Fest 2026, un festival internacional que combinará música y patrimonio cultural del 30 de agosto al 1 de septiembre próximos.



El festival, con entrada gratuita para residentes y visitantes durante el feriado por el Día Nacional (2 de septiembre), aspira a convertirse en uno de los mayores acontecimientos culturales, musicales y tecnológicos organizados hasta la fecha en la ciudad, según anunciaron los organizadores en una rueda de prensa celebrada este 23 de julio.



Se prevé que el evento, de tres días de duración, reúna a cerca de 100 artistas y atraiga a unos 500 mil espectadores.



Bajo el lema "Despertar de la Ciudad - Despertar del Patrimonio", el festival ofrecerá una experiencia inmersiva que fusionará el rico legado cultural de Hue con música contemporánea, expresiones artísticas y tecnología de última generación aplicada a los espectáculos.



Por primera vez en Hue, el público podrá disfrutar de un escenario multisensorial con estándares internacionales, equipado con pantallas LED de gran formato, avanzadas tecnologías visuales y multimedia, proyecciones láser y otros efectos escénicos de última generación. Además, el festival contará con espacios dedicados a la cultura, la creatividad, la tecnología y la gastronomía, así como con diversas actividades interactivas abiertas a la comunidad.



Uno de los momentos más esperados del programa serán las dos noches temáticas de conciertos, "El Patrimonio Despierta" y "El Patrimonio se Integra", que reunirán a reconocidos artistas vietnamitas e internacionales.



Según el Comité Organizador, el festival busca impulsar el desarrollo de las industrias culturales de Vietnam y reforzar la aspiración de Hue de consolidarse como la principal sede de festivales del país.



Durante la rueda de prensa, la vicepresidenta del Comité Popular Municipal, Tran Huu Thuy Giang, destacó que el festival está concebido no solo como un gran evento de entretenimiento, sino también como una cita cultural anual destinada a promover el crecimiento de las industrias culturales, dinamizar el turismo y fortalecer la imagen de Hue, contribuyendo a consolidarla como una ciudad patrimonial dinámica, creativa y con proyección internacional, además de un referente en la región./.

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