Cultura-Deporte

Comienza Festival Enjoy Danang 2026 con una amplia agenda de actividades

El Festival Enjoy Da Nang 2026 reúne cultura, gastronomía, deportes y espectáculos en las playas y destinos turísticos de Da Nang para promover la ciudad como referente internacional.

Ceremonia inaugural del Festival Enjoy Danang 2026. (Fuente: VNA)
Ceremonia inaugural del Festival Enjoy Danang 2026. (Fuente: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA) - El Festival "Enjoy Danang" 2026 (Disfruta Da Nang) quedó inaugurado oficialmente este 23 de julio, marcando el inicio de una amplia programación de actividades culturales, deportivas, turísticas y de entretenimiento que se celebrarán hasta al próximo día 26 en playas y diversos puntos turísticos del centro de la ciudad.

Durante la ceremonia inaugural, la vicepresidenta del Comité Popular municipal, Nguyen Thi Anh Thi, destacó que el turismo de Da Nang continúa consolidando su crecimiento en 2026 gracias a la celebración de numerosos eventos y festivales a lo largo del año, fortaleciendo así la posición de la ciudad como uno de los principales destinos de turismo, festivales y grandes eventos de la región.

Celebrado cada año, el festival se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos del verano, ofreciendo experiencias para todos los públicos y proyectando la imagen de una ciudad costera dinámica, creativa y con una identidad cultural propia.

Bajo el lema "Da Nang: Conecta con lo auténtico", la edición de este año invita tanto a residentes como a visitantes a redescubrir la belleza natural, la riqueza cultural y la hospitalidad de la ciudad.

Entre las actividades más destacadas figuran un espacio gastronómico inspirado en un mercado rural en el Parque del Mar del Este, donde se exhibirá la cocina tradicional de Quang; un paseo artístico frente al mar; una noche de cometas iluminadas con cerca de 500 cometas; y un festival de luces junto a la playa que combinará arte visual, música y gastronomía local.

Los visitantes también podrán vivir la experiencia del mercado pesquero al amanecer junto a los pescadores de la playa de Man Thai; participar en sesiones de meditación en la pagoda de Linh Ung; practicar yoga al amanecer; recorrer la península de Son Tra en excursiones organizadas; y disfrutar de espectáculos artísticos nocturnos y sesiones de música electrónica en la playa.

El programa también incorpora una experiencia de exploración digital, además de diversas competiciones deportivas en la playa, como el Torneo de Fútbol Playa de Da Nang, la Carrera de SUP de Son Tra y una carrera descalza sobre la arena.

El festival concluirá el 26 de julio en el Parque del Mar del Este con un programa especial que repasará los momentos más destacados de los cinco días de celebraciones./.

VNA
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