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Película inspirada en el canto Quan ho de Vietnam se estrena en una plataforma global

"Love Garden", inspirada en el canto Quan ho de Vietnam, se estrenó mundialmente en la plataforma WAVES de India para promover el patrimonio cultural.

Kailash Vijayvargiya, ministro de Asuntos Parlamentarios del estado de Madhya Pradesh, pronuncia su discurso. (Foto: VNA)
Kailash Vijayvargiya, ministro de Asuntos Parlamentarios del estado de Madhya Pradesh, pronuncia su discurso. (Foto: VNA)

Nueva Delhi (VNA) - La película "Vuon Tinh Yeu - Prem Ki Surdhara - Love Garden" (Jardín del Amor), inspirada en el patrimonio del canto popular Quan ho de Vietnam, fue estrenada oficialmente a nivel mundial a través de la plataforma de televisión en línea (OTT) WAVES, de Prasar Bharati, la radiotelevisión pública de la India, tras obtener el premio a la Mejor Película Internacional en la octava edición del Festival Internacional de Cine de Haryana.

La ceremonia de lanzamiento de la película se llevó a cabo el 24 de julio en la ciudad de Nueva Delhi, con la participación de ministros, diplomáticos, artistas, cineastas, actores y representantes de medios de comunicación de Vietnam y la India.

En la ceremonia, el ministro de Asuntos Parlamentarios del estado de Madhya Pradesh, Kailash Vijayvargiya, destacó que el patrimonio cultural y religioso constituye la base de la identidad de cada nación. Asimismo, resaltó las similitudes históricas y culturales entre Vietnam y la India y afirmó que las relaciones bilaterales representan también un encuentro entre civilizaciones y valores compartidos.

A su juicio, la película contribuirá a fortalecer el intercambio cultural y la amistad entre los pueblos de ambos países.

Por su parte, el profesor y doctor Chu Bao Que señaló que la obra acerca al público al espacio cultural del Quan ho, inscrito por la UNESCO en 2009 como Patrimonio Cultural Inmaterial Representativo de la Humanidad, y transmite valores como la solidaridad, la fidelidad y el espíritu de unión entre las personas.

Expresó además su confianza en que el cine continúe desempeñando un papel relevante en la promoción del patrimonio cultural y el fortalecimiento de la amistad entre Vietnam y la India.

En la rueda de prensa posterior al estreno, el director Biswadeep Roy Chowdhury afirmó que ambos países poseen un rico patrimonio cultural y consideró que la película no solo contribuye a preservar las tradiciones, sino que también inspira a las nuevas generaciones a valorar su identidad cultural en el contexto de la sociedad contemporánea.

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El director Biswadeep Roy Chowdhury responde preguntas en la rueda de prensa al finalizar el evento. (Foto: VNA)



La ceremonia incluyó actuaciones artísticas de intérpretes vietnamitas y estudiantes indios, que recrearon expresiones representativas de la cultura de ambos países.

Producida por la India Book of Records (IBR) a partir de una idea original del profesor Chu Bao Que, la película presenta el Quan ho como un vínculo entre la tradición y la modernidad. La historia sigue el viaje de una joven del estado indio de Madhya Pradesh hasta la tierra natal del Quan ho y diversos escenarios musicales de Hanoi para reconstruir los recuerdos ligados a su madre fallecida.

Como asesor y actor del proyecto, Chu Bao Que contribuyó a garantizar una representación auténtica de este género musical en la pantalla internacional, preservando su esencia original. En su calidad de embajador del Programa del Patrimonio Cultural India-Vietnam, también ha impulsado activamente la promoción de los valores culturales compartidos por ambos países.

Se espera que el estreno mundial de "Vuon Tinh Yeu - Prem Ki Surdhara - Love Garden" continúe difundiendo la belleza del Quan ho y fomente los intercambios culturales entre Vietnam y la India a través del séptimo arte./.

VNA
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