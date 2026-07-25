Impulsan la cooperación para promover el mercado financiero en Vietnam

Hanoi (VNA) - El viceministro de Finanzas de Vietnam, Tran Quoc Phuong, tuvo una sesión de trabajo con Bing Li, presidente de Bloomberg para Asia - Pacífico, con el objetivo de analizar las oportunidades de cooperación en el desarrollo del mercado financiero, la conexión con inversionistas internacionales y los preparativos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027, del que Vietnam será anfitrión.



Según el Ministerio de Finanzas, ambas partes coincidieron en promover una cooperación más estrecha para fortalecer la integración del mercado financiero vietnamita con el sistema financiero internacional.



Durante el encuentro, Tran Quoc Phuong valoró la dimensión y la red global de Bloomberg y expresó su deseo de ampliar la colaboración, especialmente en el desarrollo del mercado financiero nacional.



Destacó que Vietnam avanza en la creación del Centro Financiero Internacional (CFI) en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang, cuyos marcos jurídicos y modelos organizativos ya están tomando forma.



No obstante, señaló que su funcionamiento eficaz requerirá recursos humanos altamente calificados, desarrollo de tecnologías financieras (Fintech) y una mayor conexión con los mercados internacionales. El CFI, añadió, servirá de puente para facilitar los flujos de capital entre Vietnam y el resto del mundo.



En relación con el APEC 2027, el viceministro vietnamita informó que el Ministerio de Finanzas presidirá varias reuniones de alto nivel, incluidas conferencias ministeriales y sesiones sobre mercados de capitales.



En ese contexto, expresó su interés en que Bloomberg participe compartiendo experiencias internacionales, apoyando las labores de comunicación y contribuyendo a difundir las iniciativas de Vietnam entre la comunidad financiera mundial.



Asimismo, indicó que el Ministerio elabora actualmente un proyecto para el desarrollo del mercado financiero vietnamita y espera contar con el aporte de Bloomberg en materia de experiencias internacionales. Reiteró además la disposición de la cartera a colaborar con la empresa para fortalecer los vínculos entre los inversionistas extranjeros y el mercado vietnamita.



Por su parte, Bing Li señaló que 2026 marca el trigésimo aniversario de las operaciones de Bloomberg en Vietnam y reafirmó el compromiso del grupo de ampliar su cooperación con el país en ámbitos como Fintech, inteligencia artificial (IA), educación, desarrollo del mercado y fortalecimiento de la comunidad financiera.



Respecto al APEC 2027, aseguró que Bloomberg está dispuesto a movilizar todos sus recursos para respaldar a Vietnam, desde la comunicación y la tecnología hasta el intercambio de experiencias internacionales y la conexión con la comunidad global de inversionistas./.

VNA