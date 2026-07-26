Localidad vietnamita impulsa digitalización de patrimonio cultural

Lam Dong, Vietnam (VNA)- En el contexto del acelerado proceso de transformación tecnológica, la provincia altiplana de Lam Dong impulsa la digitalización del patrimonio cultural mediante la creación de bases de datos digitales, el escaneo tridimensional de piezas, el desarrollo de museos virtuales y recorridos en línea, con el fin de preservar el patrimonio, ampliar el acceso de la comunidad y promover el turismo inteligente.

Del 15 al 18 de junio, el Museo provincial de Lam Dong, en colaboración con la Universidad de Phan Thiet, llevó a cabo un proyecto científico de nivel provincial sobre la digitalización del patrimonio cultural material e inmaterial.

En el marco de esta iniciativa, se escanearon en 3D 200 piezas representativas y se desarrollaron recorridos virtuales en tres espacios: la sede de Binh Thuan del Museo provincial de Lam Dong, el Centro de Exposición de la Cultura Cham (comuna de Bac Binh) y la Colección del Patrimonio de la Familia Real Cham (comuna de Hong Thai).

Según el máster Giang Sy Chung, de la Universidad de Phan Thiet, el equipo de investigación empleó tecnología de realidad virtual de 360 grados para recrear los espacios expositivos, combinando escaneo láser y fotografía desde múltiples ángulos para generar modelos tridimensionales de alta precisión que permiten observar las piezas desde cualquier perspectiva. Todo el proceso se desarrollo bajo estrictos protocolos de conservación para garantizar la integridad de los objetos patrimoniales.

Actualmente, la sede de Binh Thuan del Museo Provincial de Lam Dong conserva cerca de 60 mil piezas, de las cuales unas 30 mil son originales. La institución ha digitalizado archivos fotográficos en 2D, estandarizado datos, incorporado códigos QR en las salas de exposición y en 16 monumentos y lugares de interés, además de integrar toda esta información en el sistema de gestión del patrimonio cultural del sector.

La digitalización creará una base de datos digital compartida, lo que contribuirá a conectar recursos y a mejorar el inventario y la gestión. (Fuente: VNA)

Doan Van Thuan, subdirector del Museo Provincial de Lam Dong, señaló que la institución ha pasado de una etapa centrada en la digitalización de datos a otra orientada a la creación de un entorno museístico digital y de experiencias de visita en línea. Las copias digitales no solo permiten conservar la información científica de las piezas y reducir el riesgo de deterioro, sino que también favorecen la investigación, la educación y la gestión del patrimonio.

La necesidad de acelerar este proceso se ha vuelto aún más urgente tras la creación de la nueva provincia de Lam Dong mediante la integración de los espacios culturales de las antiguas provincias de Lam Dong, Binh Thuan y Dak Nong, lo que incrementó considerablemente el volumen de patrimonio que debe preservarse y gestionarse.

Hasta la fecha, la zona oriental de Lam Dong ha digitalizado más de 400 piezas, mientras que el Centro de Exposición de la Cultura Cham ha completado la digitalización de más de 50 objetos. A través del museo virtual disponible en https://3d.baotanglamdong.com.vn, los usuarios pueden recorrer las salas de exposición y conocer las piezas patrimoniales de forma remota.

Según el plan previsto para el período 2026-2028, Lam Dong pondrá en marcha un proyecto para digitalizar la totalidad de las colecciones del museo, con una inversión total de unos 1,92 millones de dólares, además de construir un sistema de visitas en 3D y una sala de proyección moderna, acercando el patrimonio al público más allá de los límites físicos del museo./.