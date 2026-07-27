Hanoi ocupa segundo lugar entre ciudades con servicios más amigables

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Vietnam eleva calidad de inversión extranjera para fortalecer capacidad de autonomía económica
La Resolución No. 10-NQ/TW de 2026 del Buró Político sobre el desarrollo de la economía con inversión extranjera establece que este sector constituye “una parte importante de la economía nacional” y “un motor clave para el desarrollo económico y la integración internacional”.
Un espacio arquitectónico singular en medio de la majestuosa cordillera de Truong Son
El Cementerio Nacional de los Mártires de Truong Son no solo es el lugar de descanso de 10 mil 263 héroes y mártires, sino también una obra cultural y espiritual en la que convergen la arquitectura, la naturaleza y la tradición de gratitud.
Recuperan casi mil 400 restos de mártires tras cuatro meses de la Campaña de 500 días y noches
El Comité Directivo Nacional 515 informó que, tras cuatro meses de la Campaña de los 500 días y noches, se han recuperado 1 384 conjuntos de restos de mártires (360 en Vietnam, 174 en Laos y 850 en Camboya), incluyendo una fosa común con 69 cuerpos en Ciudad Ho Chi Minh.
Hien Luong - Ben Hai: Símbolo de reunificación y paz
Cada mes de julio, mientras personas de todo Vietnam visitan la provincia de Quang Tri para rendir homenaje a quienes se sacrificaron por la nación, el Sitio de Reliquias Nacionales Especiales Hien Luong – Ben Hai recibe a miles de visitantes.
Vietnam reafirma su gratitud con la recuperación e identificación de restos de mártires
La conmemoración del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires (27 de julio) constituye una tradición del pueblo vietnamita para recordar y rendir homenaje a las personas que sacrificaron sus vidas en defensa de los logros de la Revolución y por la construcción de un Vietnam pacífico y feliz. Actualmente, todo el país participa con gran determinación en la “Campaña de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires”.
Long Dai, de “coordenada de fuego” a símbolo de gratitud
A 50 años del sacrificio de 16 jóvenes voluntarios, Long Dai preserva la memoria histórica y simboliza la paz, la gratitud y el desarrollo de Vietnam.
Vietnam refuerza la prevención frente a amenazas de seguridad no tradicionales hacia 2030
Vietnam fija objetivos para reforzar la conciencia, la coordinación y la capacidad de respuesta frente a las amenazas de seguridad no tradicionales.
La serena belleza del estuario de Thuan An en ciudad de Hue
El estuario de Thuan An, en el barrio homónimo, ciudad vietnamita de Hue, posee una belleza singular que combina el encanto prístino y apacible de la laguna con la inmensidad del océano.
Algunos objetivos para el desarrollo de la industria de la tecnología digital para 2030
La Decisión 840/QD-TTg establece el objetivo de convertir la industria de la tecnología digital en un sector económico y técnico moderno y altamente competitivo para 2030, dominando las tecnologías clave y estratégicas, como contribución a resolver los desafíos nacionales y promover un crecimiento económico de dos dígitos.
Campaña de 500 días y noches: El compromiso de devolver a los héroes caídos a su tierra natal
La "Campaña de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires" constituye la mayor operación emprendida hasta la fecha en Vietnam para localizar, recuperar e identificar los restos de los combatientes caídos, en el marco de las actividades conmemorativas por el 80.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires.
Cu Lao Cham se viste de rojo anaranjado con la floración del ngo dong
En pleno verano, el camino Ngo Dong Do, que conduce a la playa Bai Xep en la comuna insular de Tan Hiep, ciudad centrovietnamita de Da Nang, se transforma en un vibrante corredor de tonos rojo anaranjado gracias a la floración de decenas de árboles de ngo dong, uno de los símbolos naturales del archipiélago de Cu Lao Cham.
Exportaciones de productos agroforestales y pesqueros de Vietnam crecen 6%
Las exportaciones agroforestales y pesqueras de Vietnam alcanzaron un valor estimado de 35 mil 880 millones de dólares en el primer semestre de 2026, lo que representa un aumento interanual del 6%, según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
Actualidad: Tercer pleno del Comité Central del PCV del XIV mandato tiene lugar en Hanoi
El tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIV mandato tiene lugar del 20 al 24 de julio en Hanoi.
Clasifican a Hanoi como la segunda ciudad más amigable del mundo en servicio al cliente
Hanoi ha sido clasificada por el sitio web MoneySuperMarket como la segunda ciudad más amigable del mundo para el servicio al cliente, convirtiéndose en el único destino del Sudeste Asiático en figurar entre los 10 primeros a nivel mundial. La clasificación se elaboró mediante el análisis de más de 100 mil reseñas de clientes en Google Maps sobre restaurantes, cafés, atracciones turísticas y actividades de ocio en 107 ciudades de todo el mundo.
Campeonato Asiático de Jujitsu - Vietnam gana 12 medallas de oro, ocupa el segundo lugar
Vietnam cerró el Campeonato Asiático de Jujitsu 2026 con un total de 31 medallas -12 de oro, 10 de plata y nueve de bronce-, resultado que le aseguró el subcampeonato continental. La actuación, lograda en julio en Kazajistán, representa el mejor desempeño del jujitsu vietnamita en Asia en los últimos años y consolida al país entre las principales potencias de este deporte.
Acuerdo de Ginebra de 1954, un hito histórico de la diplomacia vietnamita
El 20 de julio de 1954 se firmó el Acuerdo de Ginebra, considerado un hito histórico en la diplomacia vietnamita, que plasmó el resultado de 75 días de negociaciones iniciadas el 8 de mayo, un día después de la victoria de Dien Bien Phu, hito que cambió el rumbo de la lucha del pueblo vietnamita contra el colonialismo francés.
Ciudadela de Quang Tri, símbolo de sacrificio y memoria
En estos días, personas de todo el país acuden en masa a la antigua Ciudadela de Quang Tri, escenario de la batalla de 81 días y noches en 1972, para rendir homenaje a los heroicos mártires que valientemente sacrificaron sus vidas por la independencia y la libertad de la nación.
Identificación biométrica mejora experiencia en aeropuerto de Noi Bai
En plena temporada alta de viajes de verano de 2026, el Aeropuerto Internacional de Noi Bai gestiona un promedio de casi 700 vuelos y más de 100 mil pasajeros al día.
Vietnam en la era digital: Adaptación para el desarrollo y garantía de la libertad de creencias y de religión
En el contexto de la transformación digital del siglo XXI, las actividades relacionadas con creencias y religiones en Vietnam experimentan profundos cambios. Los espacios para la práctica de la fe se han ampliado desde los establecimientos tradicionales de culto hacia el entorno digital, lo que permite que las enseñanzas y las actividades religiosas lleguen a la comunidad de manera más rápida y con un mayor alcance.
Acuerdos de Ginebra de 1954: hito histórico de la diplomacia revolucionaria de Vietnam
Los Acuerdos de Ginebra, firmados el 20 de julio de 1954, constituyeron el resultado de la prolongada lucha del pueblo vietnamita, culminada por la histórica victoria de Dien Bien Phu, que puso fin a casi un siglo de dominación colonial francesa en Vietnam.