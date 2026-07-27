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Hanoi ocupa segundo lugar entre ciudades con servicios más amigables

El diario malasio The Star resalta a Vietnam entre los países más hospitalarios del mundo y destaca a Hanoi por la amabilidad de sus servicios.

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VNA
#turismo #Hanoi Ha Noi
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Cultura iluminando el camino

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