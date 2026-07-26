Museos nocturnos impulsan economía cultural de Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Al caer la noche, Ciudad Ho Chi Minh convierte progresivamente sus museos y espacios patrimoniales en destinos nocturnos mediante conciertos, ceremonias del té y espectáculos artísticos, contribuyendo al desarrollo de las industrias culturales, el turismo y la economía nocturna.

Los fines de semana, el Museo de Bellas Artes de Ciudad Ho Chi Minh ofrece una experiencia que combina la visita a sus exposiciones, el descubrimiento de su edificio centenario y conciertos en vivo.

Por su parte, el Museo de Ciudad Ho Chi Minh ha puesto en marcha un programa piloto de apertura entre las 19:00 y las 21:00 horas, que integra recorridos por sus colecciones con ceremonias del té y actividades dedicadas a la cultura vietnamita del té. Estas iniciativas permiten al público acercarse al patrimonio a través de múltiples sentidos, más allá de la simple observación de las piezas expuestas.

Esta tendencia refleja una nueva orientación de los museos de la ciudad: superar el modelo tradicional de exhibición para convertirse en espacios culturales abiertos a la comunidad. La apertura nocturna no solo amplía el horario de atención, sino que también genera nuevos productos culturales adaptados al ritmo de la vida urbana y a la creciente demanda de experiencias diversas.

Según Nguyen Minh Nhut, subdirector del Departamento de Cultura y Deportes de Ciudad Ho Chi Minh, la urbe busca crear el hábito de visitar los museos durante las noches de fin de semana, consolidándolos como espacios de educación, disfrute artístico e intercambio cultural.

Los visitantes pueden disfrutar de técnicas tradicionales de decoración de cerámica todos los fines de semana por la noche en el Museo de Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: Cortesía del Museo)

Por su parte, Doan Thi Trang, directora del Museo de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que el programa nocturno constituye un primer paso para evaluar su eficacia y desarrollar productos propios. El regreso de numerosos visitantes y su inscripción en nuevas actividades demuestran el creciente atractivo de esta propuesta.

La renovación de los museos no se limita a Ciudad Ho Chi Minh. El Museo-Biblioteca de Ba Ria–Vung Tau, por ejemplo, organiza visitas nocturnas con espectáculos de iluminación en el sitio histórico Bach Dinh. Aunque cada institución aplica un modelo diferente, todas comparten el objetivo de acercar el patrimonio al público, especialmente a los jóvenes.

Las autoridades culturales de Ciudad Ho Chi Minh subrayan que no existe un modelo único para todos los museos, sino que cada uno debe aprovechar sus colecciones, su arquitectura y el perfil de sus visitantes para diseñar productos específicos. Este enfoque sigue la tendencia internacional de convertir los museos en centros de creatividad, educación y conexión con la comunidad.

En un contexto en el que varios museos de la ciudad aplican un mecanismo de autonomía financiera desde mayo de 2026, el desarrollo de nuevos productos culturales, la ampliación de los servicios y la captación de más visitantes no solo mejora su funcionamiento, sino que también fortalece un eslabón clave de la cadena de valor de las industrias culturales y de la economía nocturna de Ciudad Ho Chi Minh./.