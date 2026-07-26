Vovinam celebra tres décadas de expansión mundial con campeonato en París

París (VNA) – El séptimo Campeonato Mundial de Vovinam se celebró del 22 al 25 de julio en el Pabellón Deportivo Georges Carpentier de París, con la participación de maestros, atletas y delegados procedentes de diversos países.



Originario de Vietnam, el Vovinam–Viet Vo Dao ha consolidado progresivamente su presencia internacional. En Francia, este arte marcial cuenta ya con más de 10.000 practicantes y cerca de 50 clubes afiliados a la Federación Francesa de Vovinam.



El maestro Nguyen Dinh Hoang, miembro del comité organizador, atribuyó la expansión internacional sostenida de esta disciplina al esfuerzo de varias generaciones de maestros y a la filosofía inclusiva que caracteriza al movimiento.



Una presentación en el evento. (Foto: VNA)



Organizado cada cuatro años y alternado con el Campeonato Europeo, el certamen reunió en esta edición a cerca de 325 atletas de 15 países, frente a los aproximadamente 250 competidores de la edición anterior. En total, más de 700 personas, entre maestros, entrenadores, dirigentes de equipos y espectadores, participaron en el evento.



La edición de 2026 tuvo un significado especial al coincidir con el 30.º aniversario de la Federación Mundial de Vovinam y del Consejo Mundial de Maestros de Vovinam, ambos fundados en París. La conmemoración puso de relieve la transformación del Vovinam durante las últimas tres décadas, pasando de ser un arte marcial vietnamita a convertirse en un movimiento deportivo y cultural de alcance mundial.



El Gran Maestro Tran Nguyen Dao, presidente del Consejo Mundial de Maestros de Vovinam–Viet Vo Dao y una de las figuras clave en la internacionalización de esta disciplina, señaló que el Vovinam se practica fuera de Vietnam desde hace más de medio siglo. Explicó que, tras establecerse inicialmente en Francia, el arte marcial se expandió por Europa, África y otras regiones, hasta estar presente actualmente en unos 20 países y contar con alrededor de 200 maestros en todo el mundo.



Destacó que el creciente número de practicantes extranjeros, muchos de los cuales aprenden y emplean la terminología vietnamita, refleja la influencia cultural del Vovinam y constituye un motivo de orgullo para Vietnam. Asimismo, subrayó que el campeonato trasciende el ámbito deportivo, al reafirmar valores esenciales como la disciplina, la determinación, la solidaridad y la ética marcial.



El embajador de Vietnam en Francia, Trinh Duc Hai, afirmó que el campeonato evidenció la creciente proyección internacional de las artes marciales vietnamitas.



Más allá de la competición y de la obtención de medallas, el evento brindó a practicantes y maestros de distintas generaciones la oportunidad de reflexionar sobre la evolución del Vovinam y de reafirmar sus principios fundamentales: disciplina, perseverancia, compasión, unidad y respeto.



Con la participación de representantes de numerosos países, el 7.º Campeonato Mundial de Vovinam volvió a poner de manifiesto la vitalidad y el creciente atractivo internacional de este arte marcial tradicional vietnamita. Además, el evento fortaleció los intercambios culturales entre Vietnam, Francia y las demás naciones participantes, contribuyendo a difundir el patrimonio, el espíritu y los valores tradicionales vietnamitas entre un público cada vez más amplio./.