El café creativo da nueva vida a las especialidades del Centro de Vietnam

Da Nang, Vietnam (VNA)– Productos emblemáticos de la región central de Vietnam como el ginseng Ngoc Linh, la canela Tra My, la salsa de pescado Nam O y diversos productos agrícolas locales, están inspirando a empresas y maestros cafeteros de Da Nang a desarrollar bebidas innovadoras que combinan el café con ingredientes tradicionales de la región.



Estas creaciones no solo ofrecen nuevas experiencias a consumidores y turistas, sino que también contribuyen a revalorizar las especialidades locales y los productos OCOP (Un Comuna, Un Producto), fortaleciendo la conexión entre agricultura, cultura, turismo y comercio mediante la innovación.



En un contexto en el que el desarrollo económico apuesta por la ciencia, la tecnología y la creatividad, numerosas localidades buscan aprovechar mejor sus recursos para aumentar el valor agregado de sus productos y reforzar su competitividad. La combinación del café con especialidades regionales representa una nueva forma de diversificar la oferta, incrementar el valor de las materias primas y generar productos atractivos para el turismo de experiencias.



Presentan diversos tipos de café vietnamita en el evento. (Foto: VNA)

Esta orientación está en consonancia con la Resolución 57-NQ/TW sobre avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, además de contribuir a la valorización del patrimonio cultural como motor del desarrollo económico.



Del 24 al 26 de julio, el Parque APEC de Da Nang acoge el Festival de Café 2026-Vietnam Coffee Challenge 2026. El evento, organizado por el Comité Popular del barrio de Hai Chau, reúne a empresas, baristas, expertos del sector de alimentos y bebidas, así como a numerosos amantes del café, con el objetivo de promover la cultura cafetera vietnamita y conectar la industria del café con los productos característicos del Centro del país para construir una cadena de valor que abarque desde la producción de materias primas hasta los servicios turísticos.



Uno de los principales atractivos del festival es el espacio Café Creativo de Da Nang, donde se presentan originales combinaciones como café con salsa de pescado Nam O, café con ginseng Ngoc Linh, café con canela Tra My y café con aguacate. Cada bebida busca transmitir una historia distinta sobre la identidad cultural y los recursos naturales del Centro de Vietnam.



El presidente del Comité Popular del barrio de Hai Chau, Nguyen Van Duy, explicó que la región central en general y la ciudad de Da Nang en particular cuentan con numerosos productos de alto valor económico y cultural, entre ellos el ginseng Ngoc Linh, la canela Tra My, la tradicional salsa de pescado Nam O y otras especialidades locales.



Según el funcionario, estos productos representan mucho más que simples mercancías, ya que reflejan la historia, las tradiciones, los métodos de producción y la vida de las comunidades locales. Integrarlos en una bebida tan popular como el café permite acercar esos valores a un público más amplio y ofrecer nuevas experiencias tanto a residentes como a visitantes.



Hai Chau fue elegido como sede del evento debido a su fuerte orientación hacia el comercio y los servicios, que representan más del 92% de la estructura económica del barrio. Gracias a su ubicación en el centro de Da Nang, la zona recibe diariamente un elevado flujo de turistas y visitantes, lo que facilita la promoción de productos locales y OCOP mediante nuevas propuestas gastronómicas.



El presidente del Comité Popular del barrio de Hai Chau destacó que este enfoque responde también a las exigencias de una economía basada en la innovación, donde las empresas no solo aprovechan los recursos disponibles, sino que desarrollan productos con mayor valor añadido.



Para impulsar esta línea de trabajo, el Centro de Servicios Públicos de Hai Chau firmó acuerdos de cooperación con empresas locales con el fin de investigar y ampliar la gama de bebidas elaboradas con café e ingredientes autóctonos.



Entre las creaciones presentadas, el café con salsa de pescado Nam O ha despertado especial interés por su singular combinación de café robusta vietnamita con polvo elaborado a partir de la tradicional salsa de pescado Nam O.



Nguyen Thai Nhat Huy, representante del establecimiento Huong Lang Co, explicó que el producto nació con el propósito de acercar al público el patrimonio de este histórico oficio artesanal mediante una experiencia diferente. Actualmente, la bebida se presenta principalmente en el propio establecimiento y en eventos especializados para recoger opiniones antes de su comercialización.



El polvo cristalizado de salsa de pescado se obtiene mediante un proceso de concentración del producto tradicional y se mezcla con café y una fina capa de crema, creando un equilibrio entre el amargor del café, la suavidad de la crema y un delicado toque salado.



Otra propuesta destacada es el café con aguacate desarrollado por la empresa Trinh Café desde 2018, elaborado con grano robusta de especialidad y aguacate fresco triturado, que ofrece un sabor distintivo.



La Toan, responsable del desarrollo de productos de Trinh Café, señaló que además del café con aguacate, la compañía ha creado bebidas con ginseng Ngoc Linh, canela Tra My, coco tostado de Hoi An y otros ingredientes característicos del Centro de Vietnam. El objetivo, afirmó, es que cada bebida cuente una historia sobre los productos, el territorio y las personas de la región.



Estas propuestas han recibido una acogida positiva entre los visitantes. Nguyen Thi Ngoc Van, turista procedente de Hanoi, comentó que inicialmente le sorprendieron combinaciones como el café con salsa de pescado, pero tras degustarlas consideró que los sabores estaban equilibrados y que la experiencia permitía comprender mejor la identidad cultural de Da Nang.



Bajo el lema “Sabor – Arte – Experiencia", el festival incluye además actividades de degustación de café vietnamita, demostraciones del proceso de tostado, molienda, preparación y cata, exhibiciones de productos locales y la celebración del Festival de Café 2026, dirigido a baristas, expertos en preparación de café y aficionados de todo el país.



A través de estas innovadoras combinaciones, Da Nang busca abrir nuevas oportunidades para incrementar el valor de sus especialidades regionales, promover el turismo experiencial y reforzar la identidad cultural mediante productos originales con un mayor valor agregado./.