Las relaciones parlamentarias impulsan los vínculos Vietnam-Camboya

Phnom Penh (VNA)- Las relaciones parlamentarias entre Vietnam y Camboya seguirán desempeñando un papel clave para elevar la asociación bilateral a una nueva etapa de desarrollo, afirmó hoy el embajador de Hanoi en Phnom Penh, Nguyen Minh Vu, con motivo de la próxima visita oficial a Vietnam de la presidenta de la Asamblea Nacional camboyana, Samdech Khuon Sudary.



La dirigente camboyana realizará una visita oficial del 27 al 29 de julio por invitación del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man. En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el diplomático destacó que el viaje constituye una actividad de alto nivel de gran relevancia para consolidar y profundizar la relación de “buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo” entre ambos países.



Nguyen Minh Vu señaló que la visita también brindará la oportunidad de revisar los resultados de la cooperación bilateral, especialmente en el ámbito parlamentario, y definir orientaciones para fortalecer unos vínculos cada vez más profundos, prácticos y eficaces.



El embajador subrayó que el intercambio se desarrolla en un contexto de evolución positiva de las relaciones bilaterales en múltiples sectores. Desde comienzos de 2026, ambos países han intensificado los contactos de alto nivel. Entre ellos destacan la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, a Camboya en febrero pasado, así como las posteriores visitas de dirigentes vietnamitas de alto rango, entre ellos el miembro permanente del Secretariado del PCV, Tran Cam Tu, y el jefe de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del PCV, Trinh Van Quyet.



Por parte de Camboya, recordó la visita de la vicepresidenta del Partido Popular de Camboya (CPP), Samdech Men Sam An, para felicitar el éxito del XIV Congreso Nacional del PCV, así como el viaje oficial del primer ministro camboyano, Hun Manet, a Vietnam en junio para participar en el tercer Foro del Futuro de Asia.



Según el embajador, estos intercambios han reforzado la confianza política y han impulsado la cooperación integral entre los dos países.



Asimismo, destacó que la colaboración en comercio, inversión, turismo y economía mantiene un crecimiento sólido, mientras que la cooperación en defensa y seguridad continúa contribuyendo al mantenimiento de un entorno de paz, estabilidad y desarrollo.



En este sentido, mencionó la reciente participación del ministro de Seguridad Pública de Vietnam, Luong Tam Quang, en la segunda conferencia ministerial entre los ministerios del Interior de Camboya y Laos y el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam, centrada en el combate contra los delitos transnacionales, incluidos el narcotráfico, la trata de personas y las estafas en línea.



El embajador también resaltó los avances en cooperación cultural, comunicación e intercambios entre los pueblos, como la exitosa celebración de la Semana Cultural de Vietnam en Camboya a finales de junio.



Respecto a la agenda de la visita, explicó que Khuon Sudary sostendrá conversaciones con su homólogo anfitrión, Tran Thanh Man, se reunirá con altos dirigentes vietnamitas y visitará diversos grupos empresariales e instituciones sanitarias. Paralelamente, órganos especializados de ambas asambleas nacionales celebrarán reuniones para ampliar la cooperación legislativa.



Nguyen Minh Vu expresó su confianza en que la visita permitirá fortalecer el intercambio de experiencias en materia legislativa, supervisión parlamentaria y toma de decisiones sobre asuntos de interés nacional, además de potenciar el papel de ambos parlamentos en la implementación de los acuerdos bilaterales y en la coordinación dentro de los foros parlamentarios regionales e internacionales.



Al referirse al próximo 60.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Camboya, que se conmemorará en 2027, el embajador indicó que ambos países preparan una amplia agenda de actividades políticas, históricas y diplomáticas para destacar seis décadas de solidaridad y cooperación.



En ese contexto, señaló que las autoridades de ambos países ya trabajan en programas conjuntos con el propósito de fortalecer la amistad tradicional, especialmente entre las nuevas generaciones, y consideró que la visita de la presidenta de la Asamblea Nacional camboyana permitirá avanzar en la planificación de esas actividades conmemorativas.



Nguyen Minh Vu manifestó finalmente su expectativa de que las iniciativas previstas, incluidas las relacionadas con la diplomacia parlamentaria, contribuyan a profundizar el entendimiento mutuo y a consolidar una relación bilateral cada vez más estrecha y duradera./.

VNA