Líderes vietnamitas felicitan a Cuba por 73.º aniversario del asalto al Cuartel Moncada

Hanoi (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, envió hoy un mensaje de felicitación a Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente del país, con motivo del 73.º aniversario del asalto al Cuartel Moncada (26 de julio de 1953).



Ese mismo día, el primer ministro Le Minh Hung remitió un mensaje de congratulación a su homólogo cubano, Manuel Marrero Cruz, mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, envió un telegrama de felicitación al titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández.



Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, transmitió sus felicitaciones a su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, con motivo de esta conmemoración./.

VNA