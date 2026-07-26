Cancillería de Vietnam actualiza labores de rescate tras el hundimiento de un buque en Mar del Este

Hanoi (VNA) – El buque Khoi Nguyen 18, con 62 personas a bordo, se hundió mientras navegaba en condiciones meteorológicas adversas en el Mar del Este, informó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang, con base en datos proporcionados por las autoridades competentes.



En respuesta a una pregunta de la prensa formulada hoy sobre el accidente marítimo del Khoi Nguyen 18, la vocera explicó que las fuerzas de rescate vietnamitas fueron desplegadas de inmediato en la zona del siniestro. Con el apoyo de equipos chinos de búsqueda y rescate, que movilizaron buques y helicópteros, así como de embarcaciones que navegaban en las inmediaciones, Vietnam puso en marcha un amplio operativo de salvamento. Hasta el mediodía del 26 de julio, un total de 45 personas habían sido rescatadas con vida.



Las labores de búsqueda continúan, con equipos de rescate y embarcaciones pesqueras rastreando la zona para localizar a los desaparecidos y preparados para prestar toda la asistencia necesaria a los ciudadanos afectados. Al mismo tiempo, las autoridades mantienen informadas a las familias de las víctimas mediante actualizaciones periódicas sobre el desarrollo de la operación y las medidas posteriores, con el fin de garantizar que los supervivientes sean trasladados a tierra de forma segura.



«Agradecemos sinceramente el rápido apoyo brindado por las autoridades chinas competentes a las labores de búsqueda y rescate de Vietnam, y esperamos que ambas partes sigan colaborando estrechamente para localizar a las personas que aún permanecen desaparecidas», declaró./.

VNA