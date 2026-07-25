Do Thanh Binh nombrado secretario del Comité del Partido de Can Tho

Can Tho, Vietnam (VNA) - El Comité del Partido de la ciudad survietnamita de Can Tho celebró hoy una conferencia para anunciar la decisión del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el trabajo de personal.

El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Organización, Nguyen Duy Ngoc, asistió al acto y pronunció un discurso de orientación.

En la conferencia, el subjefe de la Comisión de Organización del Comité Central, Nguyen Thanh Tam, anunció la decisión del Buró Político de nombrar a Do Thanh Binh, miembro del Comité Central del Partido y subjefe de la dicha Comisión, quien deja sus cargos en la comisión y en el Comité del Partido del Gobierno, para incorporarse al Buró Ejecutivo y al Comité Ejecutivo del Comité del Partido de Can Tho, asumir el cargo de secretario del Comité del Partido de la ciudad para el mandato 2025-2030 y formar parte del Comité del Partido de la Región Militar 9.

En su intervención, Duy Ngoc destacó que Can Tho desempeña el papel de núcleo urbano y centro económico del delta del Mekong. En el período reciente, la ciudad ha obtenido resultados positivos en el desarrollo socioeconómico y en la construcción del Partido y del sistema político.

La economía de Can Tho mantiene su crecimiento, la estructura económica continúa transformándose de manera favorable y la recaudación presupuestaria alcanza aproximadamente 16 billones de VND (615 millones de USD), equivalente al 60% del plan anual.

Asimismo, se registran avances importantes en los ámbitos de la cultura, la sociedad, la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores.

El alto funcionario reconoció las contribuciones de Le Quang Tung durante su gestión como secretario del Comité del Partido de Can Tho y señaló que el Buró Político decidió trasladarlo para asumir el cargo de secretario del Comité del Partido de la provincia de An Giang.

Según Duy Ngoc, Do Thanh Binh es un dirigente con sólida formación, amplia experiencia tanto a nivel local como central, capacidad de liderazgo, espíritu innovador y habilidad para fortalecer la unidad.

Instó al Comité del Partido de Can Tho a centrarse en impulsar el crecimiento económico, aprovechar eficazmente los recursos disponibles, atraer inversiones, acelerar los proyectos clave, mejorar la ejecución de la inversión pública y alcanzar un crecimiento de dos dígitos.

También pidió desarrollar nuevos motores de crecimiento, promover la aplicación de la ciencia y la tecnología, impulsar el sector logístico, fortalecer la construcción del Partido y del sistema político, perfeccionar el modelo de gobierno local de dos niveles, garantizar la defensa y la seguridad y mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población.

Al asumir sus nuevas funciones, Do Thanh Binh expresó su honor por haber recibido nuevamente la confianza del Buró Político para trabajar en Can Tho.

Afirmó que aplicará de manera rigurosa las orientaciones del Buró Político y, junto con la dirección de la ciudad, promoverá la unidad, la democracia y la disciplina, transformando las directrices del Comité Central en resultados concretos y aprovechando plenamente el potencial y las ventajas de Can Tho para impulsar un desarrollo rápido y sostenible, consolidando su papel como polo de crecimiento del delta del Mekong.

Por otro lado, se comprometió a trabajar con determinación, mantener un contacto estrecho con la población, escuchar las opiniones de los cuadros, militantes, ciudadanos y comunidad empresarial, e iniciar de inmediato las tareas para generar avances tangibles en el desarrollo de la urbe./.

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