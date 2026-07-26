Líderes del Partido y Estado rinden homenaje a héroes mártires y al Presidente Ho Chi Minh

Hanoi (VNA) – Una delegación del Comité Central del Partido, la Presidencia del Estado, la Asamblea Nacional y el Gobierno ofreció incienso y rindió homenaje a los héroes mártires en el Monumento a los Heroicos Mártires, ubicado en Hanoi, antes de depositar una ofrenda floral en el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh, con motivo del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires (27 de julio de 1947).



La delegación estuvo integrada por los miembros del Buró Político: el secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam; el primer ministro, Le Minh Hung; el titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man; y el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, Tran Cam Tu.



También asistieron el exsecretario general del Partido, Nong Duc Manh; el expresidente del Estado, Luong Cuong; el exprimer ministro, Pham Minh Chinh; y la expresidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Kim Ngan, entre otros dirigentes.



Posteriormente, una delegación del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, encabezada por la miembro del Buró Político, secretaria del Comité Central del Partido y presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, también ofreció incienso y rindió homenaje a los héroes mártires.



Con profundo respeto e infinita gratitud, los delegados guardaron un solemne homenaje en memoria de los héroes mártires, los hombres y mujeres que entregaron su vida por la patria.



Líderes actuales y anteriores del Partido y del Estado rinden homenaje al Presidente Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

A lo largo de la historia revolucionaria del Partido y de la nación, impulsados por la convicción de que «Nada es más valioso que la independencia y la libertad» y el espíritu de «Luchar hasta la muerte por la Patria», generaciones de vietnamitas acudieron voluntariamente al frente de batalla, combatieron con valentía y realizaron el máximo sacrificio por la independencia, la defensa nacional y la paz y el bienestar del pueblo.



Durante los últimos 79 años, el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam han mantenido una atención constante hacia quienes contribuyeron a la revolución y las familias de los mártires, preservando así la tradición de gratitud de la nación. Estas políticas han reflejado el compromiso y la responsabilidad de todo el sistema político, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida materiales y espirituales de los beneficiarios y fortaleciendo el espíritu de unidad para la construcción y defensa del país.



Bajo la dirección del Partido y el Estado, todo el sistema político, especialmente el Ejército Popular de Vietnam, junto con científicos y diversos sectores de la sociedad, participa activamente en la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los soldados caídos, en el marco de la «Campaña de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los soldados caídos». Esta iniciativa, considerada una marcha especial en tiempos de paz, refleja la determinación y el sentido de responsabilidad de todo el sistema político para localizar e identificar a los combatientes cuya información aún permanece incompleta.



La campaña de 500 días y noches constituye una expresión de gratitud del pueblo vietnamita hacia quienes se sacrificaron por la patria y un reconocimiento a las contribuciones de los héroes mártires, las Madres Heroicas Vietnamitas, los soldados heridos y enfermos, los familiares de los caídos, los veteranos, así como de los oficiales, soldados y fuerzas especializadas que trabajan incansablemente para cumplir la sagrada misión de buscar, recuperar e identificar los restos de los combatientes desaparecidos.



A continuación, las delegaciones del Comité Central del Partido, la Presidencia del Estado, la Asamblea Nacional, el Gobierno y el Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam depositaron ofrendas florales y rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo.



Ante el sagrado espíritu del Presidente Ho Chi Minh, las delegaciones expresaron su profunda gratitud y recordaron con respeto sus inmensas contribuciones a la causa revolucionaria del Partido y de la nación. El líder dedicó toda su vida al pueblo y a la patria, guiando al Partido y al país hacia históricas victorias.



Esa misma mañana, delegaciones de la Comisión Militar Central del Ministerio de Defensa Nacional, el Comité Central del Partido del Ministerio de Seguridad Pública, así como del Comité del Partido, el Consejo Popular, el Comité Popular y el Comité del Frente de la Patria de Vietnam de Hanói, también depositaron ofrendas florales y rindieron homenaje a los héroes mártires y al Presidente Ho Chi Minh./.