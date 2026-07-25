Inician búsqueda y recuperación de restos de mártires en la ciudad de Dong Nai

Dong Nai, Vietnam (VNA) - El Comité Directivo de la Región Militar 7 y el Comité Directivo de la ciudad de Dong Nai para la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires celebraron hoy la ceremonia de inicio de las labores de búsqueda y recuperación de restos de combatientes caídos en la comuna de Minh Duc.



En su discurso, el general Phan Van Giang, miembro del Buró Político, viceprimer ministro y ministro de Defensa, destacó que la cartera ha desplegado de forma coordinada la campaña de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires. En este marco se han creado más de 30 equipos especializados, reforzado la recopilación de información, organizado la toma de muestras para análisis de ADN y aplicado tecnologías como radares de penetración terrestre, herramientas digitales y programas de gestión de datos.



Pese a las dificultades derivadas del tiempo transcurrido desde la guerra, la modificación del terreno, la escasez de documentación y testigos, la presencia de minas sin explotar y las limitaciones actuales de los análisis genéticos, tras más de cuatro meses de campaña se han recuperado cerca de mil 500 restos de mártires y siete fosas comunes.



En particular, se hallaron más de un centenar de restos y numerosos objetos personales en una fosa colectiva localizada en el parque Le Thi Rieng, en Ciudad Ho Chi Minh. Asimismo, se han tomado muestras de más de 73 mil tumbas de mártires, de las cuales unas 50 mil reúnen condiciones para el análisis de ADN, y se han desminado alrededor de ocho mil 500 hectáreas. En la ciudad de Dong Nai, se han recuperado más de un centenar de restos y obtenido muestras de más de cinco mil sepulturas.



Van Giang subrayó que las operaciones en Minh Duc se implementan con la estrecha coordinación entre la Comisión Militar Central, el Ministerio de Defensa, la Región Militar 7, las autoridades de Dong Nai y otros organismos centrales, que combinaron el estudio de documentos históricos, testimonios y tecnologías modernas para delimitar las zonas de búsqueda.



Pidió sistematizar y analizar la documentación relacionada con las campañas militares desarrolladas en la zona, contrastar fuentes históricas y emplear tecnologías avanzadas para localizar nuevas áreas con posibles fosas de mártires. Exhortó además a las fuerzas encargadas de la misión a actuar con el máximo rigor científico, responsabilidad y respeto hacia los combatientes caídos.



En nombre del Gobierno, la Comisión Militar Central y el Ministerio de Defensa, hizo un llamamiento a militares, ciudadanos, organizaciones y particulares, tanto nacionales como extranjeros, para seguir aportando información sobre mártires y lugares de enterramiento, con el fin de facilitar el regreso de quienes sacrificaron su vida por la independencia y la libertad de la patria.



Según el Comité Directivo de Dong Nai, la comuna de Minh Duc ocupa una posición estratégica durante la guerra al servir de corredor entre las Tierras Altas Centrales y la llanura, además de encontrarse cerca de la frontera con Camboya. Entre 1967 y 1975 fue escenario de intensos combates entre las fuerzas revolucionarias y las tropas de Estados Unidos y de Vietnam del Sur, en los que cayeron numerosos combatientes.



Antes del inicio de la campaña de 500 días y noches se habían recuperado 55 conjuntos de restos en Minh Duc. Desde el 14 de julio, las autoridades militares ampliaron las excavaciones en la zona y, el 20 de julio, localizaron 21 conjuntos de restos junto con diversos objetos personales pertenecientes a los mártires./.

VNA