Embajada de Vietnam rinde homenaje a los héroes caídos en Laos

Vientiane (VNA) – La Embajada de Vietnam en Laos celebró hoy una ceremonia de ofrenda floral e incienso en el sitio histórico de la alianza de combate Laos-Vietnam, ubicado en la aldea de Keun, distrito de Thoulakhom, provincia de Vientián, con motivo del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires de Vietnam (27 de julio).



En la actividad, los participantes depositaron coronas de flores, ofrecieron incienso y guardaron un minuto de silencio en memoria de los mártires vietnamitas y laosianos que sacrificaron sus vidas por la liberación nacional, la independencia y la libertad de ambos países.



El acto conmemorativo reflejó la tradición permanente de Vietnam de honrar a quienes entregaron sus vidas por la nación, al tiempo que reforzó los valores del patriotismo y la gratitud entre los funcionarios de las misiones representativas vietnamitas y la comunidad vietnamita en Laos. Asimismo, puso de relieve el compromiso compartido de ambos países con la preservación de su legado revolucionario.



La ceremonia también destacó la amistad tradicional, la solidaridad especial, la cooperación integral y la estrecha coordinación estratégica entre Vietnam y Laos.



El sitio histórico de la alianza de combate Laos-Vietnam conmemora la victoria del 22 de enero de 1946 y rinde homenaje a 28 soldados vietnamitas y laosianos que murieron durante un ataque conjunto contra el bastión francés de Phone He, en la aldea de Keun. Esta batalla constituye un hito en la temprana cooperación militar entre los dos países vecinos y simboliza la solidaridad que sustentó sus exitosas luchas por la liberación nacional./.

VNA