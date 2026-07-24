Sociedad

Vietnam refuerza las medidas preventivas ante el tifón Noul

Vietnam activa medidas de prevención y vigilancia marítima ante la tormenta tropical Noul, que se aproxima al Mar del Este con rumbo hacia China.

Hanoi (VNA) – El Comité Directivo Nacional de Defensa Civil de Vietnam emitió un documento hoy instando a las localidades afectadas a tomar medidas preventivas ante los fuertes vientos en el mar y la tormenta tropical Noul cerca del Mar del Este.

Según el Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico, la depresión tropical ubicada al este de Filipinas se ha intensificado hasta convertirse en la tormenta tropical Noul.

A la 13:00 horas del 24 de julio, el centro de la tormenta se encontraba aproximadamente a 18,7 grados de latitud norte y 122,6 grados de longitud este. La tormenta se desplazaba hacia el oeste-noroeste a una velocidad de unos 25 kilómetros por hora.

Se prevé que se dirija hacia la parte noreste del norte del Mar del Este antes de tocar tierra en la provincia china de Guangdong, con una baja probabilidad de impacto directo en territorio vietnamita.

El dicho Comité instruyó a las provincias y ciudades pertinentes a monitorear de cerca la evolución de la tormenta y los fuertes vientos en el mar, informar a los capitanes y armadores de buques para que puedan tomar las medidas preventivas necesarias y reforzar la vigilancia de las actividades marítimas, en particular de los buques turísticos que operan en bahías y zonas costeras, para garantizar la seguridad de las personas y los bienes.

Las localidades también deben preparar las fuerzas y los recursos necesarios para realizar operaciones de búsqueda y rescate en caso de ser necesario.

El mismo día, el Estado Mayor del Ejército Popular de Vietnam emitió un comunicado urgente sobre las medidas preventivas en respuesta al tifón Noul y las fuertes lluvias previstas en el norte.

El Estado Mayor mandó a los organismos y unidades pertinentes a mantener un alto nivel de vigilancia de la defensa civil, monitorear de cerca la evolución de la tormenta y las fuertes lluvias, y preparar las fuerzas y los recursos necesarios para responder con rapidez y eficacia en caso de emergencia./.

VNA
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