Hanoi y localidades del norte en alerta ante regreso de fuertes lluvias

Hanoi (VNA) - Hanoi y otras 14 provincias y ciudades del norte de Vietnam se encuentran en alerta máxima ante la previsión de un nuevo periodo de fuertes precipitaciones entre el 23 y el 25 de julio.



Las lluvias torrenciales de los últimos días han cobrado vidas y causado daños generalizados a viviendas e infraestructuras en varias provincias montañosas del norte, siendo Lai Chau una de las más afectadas.



El Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico prevé lluvias de moderadas a intensas en el norte de Vietnam desde la noche del 23 de julio hasta el 25 de julio, con una descarga total de entre 70 y 150 milímetros (mm) y zonas aisladas que recibirán más de 250 mm. La intensidad de las lluvias podría superar los 100 mm en tres horas en algunas localidades.



Se espera que los aguaceros provoquen inundaciones en zonas urbanas, industriales y otras áreas bajas, además de aumentar significativamente el riesgo de crecidas repentinas en pequeños ríos y arroyos y deslizamientos de tierra en laderas empinadas.



En respuesta, el Comité Directivo Nacional de Defensa Civil instruyó el 22 de julio a los Comités Populares de Hanoi y otras 14 localidades del norte a monitorear de cerca la evolución del clima y emitir alertas oportunas para que las autoridades locales y los residentes puedan tomar medidas preventivas.



El comité también instó a las autoridades locales a acelerar las labores de recuperación tras las inundaciones anteriores, movilizando equipos de emergencia para inspeccionar las zonas de alto riesgo y reubicar a los residentes de los márgenes de los ríos, las comunidades ribereñas, las zonas bajas y los lugares vulnerables a inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.



Se instruyó a las autoridades desplegar personal para monitorear las carreteras inundadas, los cruces de ríos y los sitios propensos a deslizamientos de tierra para garantizar la seguridad vial y minimizar los riesgos.



Asimismo, se ordenó a las administraciones locales inspeccionar minas, embalses y zonas aguas abajo, prestando especial atención a los pequeños embalses hidroeléctricos y de riego, así como a las presas vulnerables. Los equipos de respuesta a emergencias deben permanecer en alerta para gestionar las operaciones de los embalses y atender posibles incidentes.



Además, se les indicó a las localidades que intensificaran las inspecciones de los diques y la infraestructura de control de inundaciones, centrándose en los terraplenes vulnerables, las secciones previamente dañadas que esperan reparación y los proyectos de diques sin terminar para reducir el riesgo de daños adicionales durante las fuertes lluvias que se aproximan./.

VNA