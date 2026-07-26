Eligen nuevo presidente del Comité Popular de ciudad vietnamita de Hue

Hue, Vietnam (VNA)– El Consejo Popular de la ciudad centrovietnamita de Hue eligió hoy a Le Tri Thanh, subsecretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en esta localidad, como presidente del Comité Popular municipal para el mandato 2026-2031.



En la segunda sesión extraordinaria del Consejo Popular de Hue de la IX legislatura, los 50 diputados presentes votaron a favor de su elección, alcanzando el 100% de los votos.



Al asumir el cargo, Le Tri Thanh expresó su emoción, orgullo y sentido de responsabilidad ante los votantes y la población de Hue. Se comprometió a trabajar con dedicación junto al Comité Popular de la ciudad para implementar de manera eficaz las resoluciones del Comité partidista municipal, los programas de acción, los planes de desarrollo y las resoluciones del Consejo Popular local, con el objetivo de impulsar el desarrollo de Hue y responder a la confianza depositada por la ciudadanía.



Nacido el 5 de agosto de 1970, Le Tri Thanh es originario de la antigua provincia de Quang Nam, actualmente parte de la ciudad central de Da Nang. Es licenciado en Banca y en Derecho Económico, posee una maestría en Políticas Públicas y una licenciatura en Teoría Política. Ingresó oficialmente al Partido Comunista de Vietnam el 19 de octubre de 2000.



A lo largo de su trayectoria desempeñó diversos cargos en la antigua provincia de Quang Nam, entre ellos director del Departamento de Asuntos Exteriores, jefe de la Junta de Promoción de Inversiones y Apoyo Empresarial, vicepresidente y posteriormente presidente del Comité Popular provincial, además de secretario adjunto del Comité partidista provincial y presidente del Comité del Frente de la Patria de Vietnam en la localidad.



Tras la reorganización administrativa que integró Quang Nam en la ciudad de Da Nang, ocupó los cargos de subsecretario del Comité del Partido en Da Nang y presidente del Comité del Frente de la Patria de Vietnam de esa ciudad.



En la misma sesión, el Consejo Popular de Hue aprobó la destitución de Nguyen Khac Toan como presidente del Comité Popular de la ciudad para el mandato 2026-2031, debido a su asignación a otro puesto.



Horas antes, el Comité del Partido en Hue celebró una conferencia para anunciar la decisión del Secretariado del PCV sobre el trabajo de personal. Durante el acto, la subjefa de la Comisión de Organización del Comité Central del PCV, Bui Thi Quynh Van, anunció la designación de Le Tri Thanh como subsecretario del Comité partidista en Hue para el mandato 2025-2030, tras cesar en sus anteriores responsabilidades en Da Nang.



Bui Thi Quynh Van destacó que Le Tri Thanh es un dirigente con sólida formación y amplia experiencia en liderazgo y gestión, y expresó la confianza en que contribuirá, junto con la dirección de Hue, a fortalecer la unidad interna y promover eficazmente las tareas de construcción del Partido y de desarrollo socioeconómico de la ciudad./.

VNA