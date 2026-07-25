Ca Mau aplica tecnología digital para la trazabilidad de los productos pesqueros

Ca Mau, Vietnam (VNA)- La provincia survietnamita de Ca Mau acelera la aplicación de tecnologías de la información y la transformación digital mediante el Sistema electrónico de trazabilidad de productos pesqueros capturados (eCDT), considerándolo como una solución clave para reforzar la gestión del sector pesquero y dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Europea (CE).



El sector agrícola local ha puesto en funcionamiento el sistema eCDT y el Cuaderno electrónico de pesca (eLogbook), sustituyendo la gestión documental en papel por procesos digitales a lo largo de toda la cadena de trazabilidad, desde la salida y entrada de las embarcaciones en puerto hasta el control de los desembarques y la emisión de certificados de origen de los productos pesqueros.



Hasta el 30 de junio de 2026, Ca Mau contaba con 5.151 embarcaciones pesqueras registradas, de las cuales 4.523 cumplían las condiciones para operar y estaban incorporadas al sistema de gestión.



En cuanto a las 628 embarcaciones que no reunían los requisitos para faenar, las autoridades han delimitado sus zonas de fondeo, supervisan permanentemente su ubicación y actualizan de forma periódica la información digital correspondiente.



El sistema eCDT ya funciona de manera integrada en los cuatro puertos pesqueros designados de Song Doc, Ganh Hao, Rach Goc y Cai Doi Vam.



Durante el primer semestre de 2026, el 99,59% de las embarcaciones completó electrónicamente los trámites de salida del puerto, mientras que el 97,73% registró su entrada mediante la plataforma.



En particular, los buques de 15 metros de eslora o más cumplen prácticamente en su totalidad con la obligación de presentar declaraciones electrónicas.



La implementación del sistema eCDT ha permitido digitalizar los procedimientos relacionados con el control de las embarcaciones, la supervisión de los desembarques, la emisión de recibos, las certificaciones y los documentos de trazabilidad de los productos pesqueros.



Asimismo, ha fortalecido el intercambio y la verificación de datos entre las autoridades responsables de la gestión pesquera y la Guardia Fronteriza, incrementando la transparencia del sistema de trazabilidad.



Pese a los avances, las autoridades provinciales reconocen que aún persisten algunas limitaciones. La proporción de embarcaciones que completa íntegramente todos los procedimientos de entrada y salida a través del sistema eCDT representa todavía alrededor del 20% del total de la flota registrada.



Además, la interoperabilidad entre el eCDT y otros programas de gestión pesquera sigue siendo limitada, lo que dificulta la recopilación y el seguimiento de la información.



Según las autoridades competentes, Ca Mau posee una extensa línea costera con 75 desembocaduras fluviales que comunican con el mar, pero únicamente cuatro puertos pesqueros disponen actualmente del sistema eCDT, por lo que su cobertura aún no alcanza la totalidad de las zonas de operación de la flota.



A ello se suma que la integración de datos entre el eCDT, la base de datos nacional de pesca Vnfishbase, el Sistema de Seguimiento de Embarcaciones (VMS) y el software de gestión pesquera del Ministerio de Defensa todavía no es completa.



Para superar estos obstáculos, la provincia continuará reforzando el cumplimiento de los procedimientos electrónicos de entrada y salida en puerto mediante el eCDT, al tiempo que incrementará las labores de patrullaje y control en el mar, combinándolas con el análisis de la información proporcionada por el sistema VMS para detectar y sancionar con mayor eficacia las infracciones./.

VNA