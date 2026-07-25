Sociedad

Más de mil restos de mártires recuperados en Laos y Camboya

Vietnam recuperó 1.488 restos de mártires y avanzó en la identificación mediante ADN dentro de la Campaña de 500 días y noches.

Hanoi (VNA) - Hasta el 25 de julio, en el marco de la Campaña de 500 días y noches, las fuerzas participantes han localizado y recuperado 1.488 restos de mártires, de los cuales 466 fueron hallados en Vietnam, 174 en Laos y 850 en Camboya.

Según el Comité Directivo Nacional para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires, también fueron descubiertas siete fosas comunes de mártires.

Cinco de ellas, localizadas en Tuyen Quang, contenían los restos de 23 mártires, mientras que en el área del Parque Le Thi Rieng, en Ciudad Ho Chi Minh, se encontraron 103 restos y dos conjuntos adicionales de restos pertenecientes a fosas colectivas.

En la actualidad permanecen desplegados 32 equipos de búsqueda y recuperación, integrados por 1.541 efectivos. De ellos, 13 equipos, con 456 integrantes, operan dentro del país, mientras que 19 equipos, con 1.085 efectivos, desarrollan sus labores en el extranjero, incluidos ocho equipos en Laos, con 403 miembros, y 11 equipos en Camboya, con 682 integrantes.

Desde el inicio de la Campaña de 500 días y noches, se han celebrado 13 ceremonias de homenaje y entierro para los restos de los mártires, durante las cuales fueron recibidos y sepultados 735 restos.

En cuanto a la obtención de muestras biológicas de los restos, actualmente trabajan 264 equipos especializados, con cerca de 3.500 personas. Hasta la fecha se han tomado muestras de 79.768 tumbas de mártires; de ellas, 55.626 cumplían las condiciones necesarias para la extracción de ADN, lo que representa el 69,73%, mientras que 24.142 no reunían los requisitos técnicos.

Respecto a las muestras de familiares de mártires, ya se han recogido 93.464 muestras, de las cuales 53.036 han sido analizadas e incorporadas a la base nacional de datos.

Las instituciones competentes también han recibido, almacenado y conservado 15.729 muestras procedentes de restos de mártires enviadas por distintas localidades. /.

VNA
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