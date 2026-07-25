Campamento de Verano 2026 fortalece vínculos de jóvenes vietnamitas en el extranjero con su patria

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) – La ceremonia de clausura del Campamento de Verano de Vietnam 2026, bajo el lema "Ruta del patrimonio, conexión con las raíces", se celebró el 24 de julio en la provincia central de Khanh Hoa, con la participación de más de un centenar de jóvenes vietnamitas residentes en 32 países y/o territorios.



En el acto, la viceministra de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang destacó que, tras su primer encuentro en Hanoi, los participantes dejaron rápidamente las distancias geográficas para forjar estrechos lazos de amistad a lo largo de un recorrido que culminó en Nha Trang.



Resaltó especialmente el intercambio con cadetes de la Academia Naval, que permitió a los jóvenes comprender mejor la labor de quienes protegen la soberanía marítima e insular del país. Expresó además su deseo de que los participantes contribuyan a difundir entre sus amigos internacionales una imagen más cercana de Vietnam y aporten al desarrollo de la patria.



Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue la visita a obras impulsadas por destacados intelectuales y artistas vietnamitas residentes en el extranjero, entre ellas el Espacio Conmemorativo del pintor Le Ba Dang (Francia), el Museo de Cerámica Antigua del río Huong, fundado por la profesora Thai Kim Lan (Alemania), y el Centro de Exploración Científica de Quy Nhon, vinculado al profesor Tran Thanh Van. Cada lugar ofreció un testimonio del compromiso de la diáspora con el país y sirvió de inspiración para las nuevas generaciones.



Le Tuan Khang, participante procedente de Israel, afirmó que el viaje superó todas sus expectativas. Las visitas a sitios históricos y las actividades culturales fortalecieron su amor por Vietnam, al que describió como un reencuentro con sus raíces y consigo mismo. Subrayó que el idioma vietnamita fue el vínculo que unió a jóvenes llegados de distintas partes del mundo y aseguró que promoverá la imagen de su país de origen entre sus amigos internacionales.

Los jóvenes más destacados reciben el regalo de la viceministra de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang. (Foto: VNA)





El vicepresidente del Comité Popular de Khanh Hoa, Nguyen Thanh Ha, señaló que las actividades desarrolladas en la provincia, como la ceremonia de homenaje en el Memorial de los Mártires de Gac Ma y el intercambio con la Academia Naval, permitieron a los participantes comprender mejor la soberanía marítima de Vietnam y conocer la hospitalidad de la población local.



Durante la ceremonia también se entregaron diez becas a estudiantes de escasos recursos de Khanh Hoa y se celebraron actuaciones artísticas, que concluyeron con la interpretación colectiva de la canción Noi vong tay lon (Un gran círculo de solidaridad).



Celebrado del 12 al 25 de julio, el campamento recorrió ocho provincias y ciudades del país. Los participantes visitaron la aldea natal del Presidente Ho Chi Minh en Kim Lien, sitios históricos como el embarcadero Long Dai y el Memorial de Gac Ma, así como reconocidos patrimonios culturales, entre ellos la Ciudadela Imperial de Hue, la antigua ciudad de Hoi An y el Santuario de My Son. Asimismo, participaron en actividades científicas, culturales y de voluntariado, estas últimas valoradas en más de 11,3 mil dólares, además de inaugurar por primera vez una Biblioteca Juvenil con el nombre del Campamento de Verano Vietnam 2026.



Organizado anualmente desde 2004 por el Comité Estatal sobre los Vietnamitas en el Extranjero, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con ministerios, organismos y localidades, el Campamento de Verano Vietnam ha reunido a miles de jóvenes vietnamitas residentes en el exterior, contribuyendo a fortalecer la identidad cultural nacional y los vínculos de las nuevas generaciones de la diáspora con su país de origen./.