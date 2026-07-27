Vietnam pide una evaluación objetiva de la nueva política arancelaria de EE.UU.

Hanoi (VNA) - Vietnam considera que la nueva política arancelaria aplicada por Estados Unidos debe sustentarse en una evaluación objetiva e integral de los avances del país en materia laboral, al afirmar que los nuevos gravámenes no reflejan plenamente sus esfuerzos para prevenir y erradicar el trabajo forzoso.



Las relaciones económicas y comerciales entre Vietnam y Estados Unidos han registrado un crecimiento sostenido y constituyen uno de los pilares de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



Sin embargo, la reciente decisión de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) de imponer un arancel del 12,5% en virtud de la Sección 301 a las importaciones procedentes de las economías incluidas en la investigación ha suscitado la reacción de Vietnam.



Al responder el 25 de julio a preguntas de la prensa, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang, afirmó que la medida no toma en consideración de forma integral las acciones emprendidas por Vietnam para combatir el trabajo forzoso, entre ellas la prohibición de importar productos elaborados mediante este tipo de prácticas.



Reiteró además que Vietnam prohíbe todas las formas de trabajo forzoso y cumple estrictamente las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como los tratados internacionales y los acuerdos de libre comercio de los que es parte.



Este compromiso se sustenta en un marco jurídico que incluye la Constitución de 2013 y el Código Laboral de 2019, los cuales garantizan la libertad de empleo y prohíben cualquier forma de trabajo forzoso. A ello se suma el Decreto No. 292/2026/ND-CP, promulgado el 22 de julio de 2026, que prohíbe la importación de mercancías extraídas, producidas o fabricadas, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso y refuerza el cumplimiento de los convenios de la OIT y otros compromisos internacionales.



Paralelamente, Vietnam ha promovido mejoras en las condiciones laborales y en la transparencia del entorno empresarial. La participación del país en los acuerdos de libre comercio de nueva generación ha contribuido a elevar los estándares laborales y ambientales, mientras que numerosos sectores exportadores aplican normas internacionales de responsabilidad social y criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores.



El Gobierno también continúa impulsando la digitalización de la gestión del comercio exterior, el fortalecimiento de los sistemas de trazabilidad y las inspecciones laborales para consolidar un entorno de inversión más transparente.



Durante el lanzamiento del Mes de la Seguridad y Salud en el Trabajo y del Mes de los Trabajadores 2026, el ministro del Interior, Do Thanh Binh, reafirmó que la mejora de las condiciones laborales y de vida de la población sigue siendo una prioridad del sistema político.



Según la evaluación de las autoridades vietnamitas, la aplicación del arancel del 12,5% sin una valoración integral de estos avances podría generar efectos negativos para ambas partes. La medida no solo afectaría a las empresas vietnamitas que cumplen rigurosamente los estándares internacionales, sino que también incrementaría los costos para los importadores y consumidores estadounidenses, al repercutir sobre el suministro de productos vietnamitas que contribuyen a la estabilidad de precios en ese mercado.



En el marco de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos, la cooperación económica y comercial debe sustentarse en la confianza mutua y el diálogo constructivo. Hanoi reafirma su compromiso con una economía abierta, el cumplimiento de los estándares laborales internacionales y el desarrollo sostenible, al tiempo que considera necesario que la USTR y el Gobierno estadounidense realicen una evaluación más objetiva e integral de los esfuerzos del país para avanzar hacia soluciones que beneficien a ambas partes./.

VNA