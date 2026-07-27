Flotilla naval rusa inicia visita a Vietnam

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) – Una flotilla naval rusa atracó la víspera en el Puerto Internacional de Cam Ranh, en la provincia central de Khanh Hoa, dando inicio a una visita de cuatro días a Vietnam, que se prolongará hasta el 29 de julio.



La delegación de oficiales y marineros de la Armada rusa, encabezada por el coronel Limonov Evgeny Nikolaevich, fue recibida por el coronel Nguyen Hai Chau, subjefe del Estado Mayor de la Región Naval 4.

En la ceremonia de bienvenida también participaron representantes del Ministerio de Defensa Nacional, la Armada Popular de Vietnam, el Mando Militar de la provincia de Khanh Hoa y el Cuerpo de Ejército 20.



La visita forma parte de los esfuerzos continuos para implementar los acuerdos de cooperación bilateral en materia de defensa entre Vietnam y Rusia, al tiempo que impulsa los resultados de la visita oficial a Rusia del general Phan Van Giang, viceprimer ministro y ministro de Defensa de Vietnam, en mayo pasado. Se espera que contribuya a fortalecer la amistad tradicional entre ambos países y profundizar la cooperación en defensa, especialmente entre sus respectivas fuerzas navales.



Durante su estancia, la delegación rusa realizará una visita de cortesía al Mando de la Región Naval 4, ofrecerá una ofrenda floral en el monumento en homenaje a los militares soviéticos, rusos y vietnamitas que sacrificaron sus vidas por la paz y la estabilidad en la región, mantendrá intercambios con oficiales y marineros de la Región Naval 4 y visitará varios sitios culturales e históricos de la provincia de Khanh Hoa./.

VNA