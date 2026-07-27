Vietnam apuesta por gobernanza unificada para impulsar nueva etapa de desarrollo

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, destacó la necesidad de avanzar de un modelo de gestión fragmentada hacia una gobernanza unificada del espacio de desarrollo y de los recursos nacionales.



Durante su intervención en el tercer Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato, recién efectuado en Hanoi, el mandatario afirmó que la tierra, el mar, las áreas urbanas, la infraestructura, los recursos naturales y los datos deben concebirse como un sistema integrado, organizado de acuerdo con la estrategia nacional, las ventajas comparativas de cada región y la eficiencia global.



Según To Lam, este cambio representa la segunda transformación clave para que Vietnam entre en una nueva etapa de desarrollo y alcance sus objetivos estratégicos: convertirse en un país en desarrollo con una industria moderna y un ingreso medio-alto para 2030, y en un país socialista desarrollado con altos ingresos para 2045.



El máximo dirigente advirtió que la reorganización del territorio administrativo tendría un impacto limitado si el pensamiento sobre el desarrollo continúa condicionado por una gestión fragmentada y localista. Este modelo ha provocado superposición de competencias, división del espacio regional, dispersión de las inversiones y del uso del suelo, además de incrementar los costos logísticos, reducir la competitividad y dificultar la ejecución de proyectos nacionales de infraestructura.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en la clausura del tercer pleno del Comité Central del Partido. (Foto: VNA)

Durante su intervención, To Lam repasó la evolución de la planificación territorial en Vietnam. Tras el VI Congreso del Partido, la tierra estuvo orientada principalmente a garantizar la seguridad alimentaria. Entre los congresos VIII y XI, pasó a considerarse un recurso estratégico para desarrollar infraestructura, atraer inversiones y acelerar la urbanización. Posteriormente, en los congresos XII y XIII, la planificación territorial incorporó criterios de sostenibilidad y desarrollo a largo plazo, reconociendo la tierra como un recurso endógeno y un activo estratégico del Estado.



A partir del XIV Congreso, Vietnam plantea una visión más amplia de la planificación del espacio nacional, que trasciende los límites administrativos y la superficie terrestre para abarcar el espacio subterráneo, marítimo, aéreo de baja y gran altitud, el espacio ultraterrestre y el espacio digital. En este nuevo enfoque, la tierra adquiere no solo un valor material, sino también un valor vinculado a los datos, la innovación y los ecosistemas.



El secretario general y presidente subrayó asimismo que el país debe avanzar desde el concepto tradicional de "gestión" hacia el de "gobernanza". En este modelo, el Estado deja de limitarse a emitir decisiones administrativas y asume un papel de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, sectores y actores del sistema político y social.



A su juicio, una gobernanza unificada permitirá fortalecer la integración regional, aprovechar las ventajas comparativas de cada territorio y vincular la planificación nacional con la creación de corredores económicos y polos de crecimiento interprovinciales. Asimismo, favorecerá un uso más eficiente de la tierra y de los recursos, reducirá los costos logísticos, elevará la competitividad de la economía y promoverá un desarrollo más equilibrado y sostenible.



Entre los beneficios previstos figuran una infraestructura de transporte, desarrollo urbano e industrial más integrada, la creación de nuevos empleos y el aumento de los ingresos de la población, además de un mejor acceso a servicios públicos y oportunidades económicas para los habitantes de las zonas rurales, remotas y montañosas.



To Lam señaló que el éxito de esta transformación dependerá en gran medida del papel de los cuadros y funcionarios públicos. En ese sentido, consideró imprescindible renovar su forma de pensar, fortalecer su capacidad para diseñar políticas de integración regional, coordinar recursos entre provincias y sectores, y actuar con visión estratégica, iniciativa y sentido de la responsabilidad, priorizando siempre el interés nacional por encima de los intereses locales./.