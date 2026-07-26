Presidente del Parlamento rinde homenaje a héroes mártires en Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Con motivo del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires (27 de julio de 1947), el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, ofreció hoy flores e incienso en homenaje al fallecido secretario general del Partido Comunista de Vietnam Tran Phu y a los héroes mártires en diversos sitios conmemorativos de Ciudad Ho Chi Minh.



La ceremonia se llevó a cabo en el monumento dedicado a Tran Phu, la estela con los nombres de los mártires del Distrito 10, la casa funeraria donde se preservan los restos de combatientes caídos, el monumento en memoria de los héroes mártires Le Thi Rieng y Tran Van Kieu, así como en el área de búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires ubicada en el Parque Le Thi Rieng.



A la actividad asistieron también el miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, Tran Cam Tu; la integrante del Buró Político, secretaria del Comité Central del Partido y presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Bui Thi Minh Hoai; el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Khac Dinh; junto con dirigentes de las comisiones parlamentarias, ministerios, organismos centrales y autoridades locales.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, ofrece flores e incienso en homenaje al fallecido secretario general del Partido Comunista de Vietnam Tran Phu. (Foto: VNA)





En un ambiente solemne, Tran Thanh Man y la delegación depositaron flores e incienso y guardaron un minuto de silencio en memoria del fallecido secretario general Tran Phu y de los héroes mártires que combatieron y sacrificaron sus vidas por la independencia, la libertad y la integridad territorial de la Patria, así como por la felicidad del pueblo.



A lo largo de la historia de la lucha por la construcción y la defensa del país, millones de vietnamitas entregaron su juventud y su vida con un profundo espíritu patriótico y de unidad nacional, combatiendo con valentía en los distintos frentes para salvaguardar la independencia de la nación.



Los participantes reafirmaron su compromiso de seguir el ejemplo de los héroes caídos, mantener una lealtad absoluta al Partido, al Estado, al pueblo y al sistema socialista, promover el espíritu del heroísmo revolucionario y cumplir con excelencia las tareas encomendadas, contribuyendo a la construcción y defensa de una Vietnam socialista fuerte en la nueva era.



Posteriormente, Tran Thanh Man visitó el lugar donde se desarrollan las labores de búsqueda y recuperación de restos de mártires en el Parque Le Thi Rieng, y escuchó un informe sobre el avance de estos trabajos. El sitio está vinculado a los intensos combates librados por las fuerzas revolucionarias y la población durante la Ofensiva General y el Levantamiento de la Primavera de 1968.



En esta ocasión, el titular del Parlamento, Tran Thanh Man, el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, Tran Cam Tu y la presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Bui Thi Minh Hoai entregaron obsequios y expresaron su reconocimiento a las fuerzas que participan en las tareas de búsqueda y recuperación de los restos de los héroes mártires en el Parque Le Thi Rieng, en Ciudad Ho Chi Minh./.