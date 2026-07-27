Política

Fragata vietnamita inicia actividades de intercambio con la Armada de Filipinas

La fragata 015-Tran Hung Dao inició una visita a Filipinas con un programa de intercambios destinado a reforzar la confianza y la cooperación entre ambas armadas.

Fragata vietnamita inicia actividades de intercambio con la Armada de Filipinas (Foto: qdnd.vn)
Fragata vietnamita inicia actividades de intercambio con la Armada de Filipinas (Foto: qdnd.vn)

Hanoi (VNA) – La fragata 015-Tran Hung Dao, perteneciente a la Brigada 162 de la Región Naval 4 de Vietnam, llegó el 26 de julio al Puerto de Manila, dando inicio a una visita a Filipinas y a un programa de intercambio con la Armada anfitriona.

La delegación vietnamita está encabezada por el coronel Do Minh, comandante adjunto de la Región Naval 4.

La ceremonia de bienvenida estuvo presidida por el teniente comandante Albert Absalon, subjefe del Estado Mayor de Logística del Mando de Defensa Naval de Filipinas. También asistió el coronel Luong Van Manh, agregado de Defensa de Vietnam en Filipinas.

Al dar la bienvenida a la delegación, Albert Absalon expresó su esperanza de que la visita deje impresiones duraderas en los oficiales y marineros vietnamitas.

Por su parte, Do Minh agradeció a la Armada de Filipinas por la cálida acogida y manifestó su confianza en que el programa será un éxito y contribuirá a fortalecer el entendimiento mutuo y la confianza entre las fuerzas armadas y navales de ambos países.

Durante su estancia en Manila, la delegación vietnamita participará en una serie de actividades con la Armada filipina, entre ellas visitas de cortesía, intercambios de visitas entre buques y actividades deportivas.

Anteriormente, la delegación realizó una visita a Guangzhou, China./.

VNA
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